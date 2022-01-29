США готують санкції проти компаній і держбанків РФ: WSJ оприлюднив плани Байдена

За даними журналістів, США відмовилися від поетапного запровадження обмежень, щоб заподіяти "максимального болю Кремлю".

Президент США Джо Байден готує санкції проти російських банків та компаній у разі нападу на Україну. Про плани Білого дому стало відомо виданню The Wall Street Journal.

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Як стверджують американські чиновники, нові заходи проти Росії стануть найпотужнішими за останні роки, адже Джо Байден готується до радикальних фінансових та інших обмежень у разі вторгнення росіян в Україну. США відмовляються від введення санкцій у кілька етапів, що послабило їхній ефект у 2014 році і пізніше, натомість Білий дім націлився відразу на кілька ключових сфер діяльності, "щоб завдати Кремлю максимального болю".

Адміністрація Джо Байдена доопрацьовує новий пакет антиросійських санкцій та визначає цілі, яких вони торкнуться. Джерела в Білому домі розповіли WSJ, що обмеження націлені на низку найбільших державних банків Росії, наприклад, "ВТБ", "Газпромбанк" та "Сбербанк", а також компанії, пов'язані з імпортом товарів. Можуть також запровадити заборону на будь-яку торгівлю в рамках державного боргу та контролювати російський експорт у ключових галузях, таких як мікроелектроніка.

Аналітики вважають, що до "чорного списку" ризикують потрапити страхова компанія "Согаз" та транспортно-енергетична компанія "Совкомфлот". Обидві організації тісно пов'язані з Кремлем, тому обмеження їхньої роботи може завдати істотної економічної шкоди у довгостроковій перспективі.

"У нас та наших союзників є повний набір ефективних санкцій, готових до застосування як одразу після російського вторгнення, так і наступними хвилями", — заявила прес-секретар Ради національної безпеки Емілі Хорн.

Поки що Джо Байден не планує обмежувати торгівлю нафтою та газом, як і відключення Росії від міжнародної системи SWIFT, яка забезпечує операції між банками по всьому світу. Проте американські чиновники стверджують, що президент може змінити думку залежно від того, як поведеться Росія.

Як повідомляють джерела, союзники в Європі набагато краще співпрацюють із США, ніж у 2014 році, адже вимоги російського президента Володимира Путіна цього разу стосуються не лише України — він потребує переробки механізмів безпеки. Європейська влада розуміє, що для зміни планів Кремля потрібно готуватися до введення серйозних санкцій.

"Дії США і Євросоюзу не будуть ідентичними, але завдадуть серйозного і негайного удару по Росії і згодом зроблять її економіку ще більш крихкою", — сказав один із чиновників.

Внесення компанії до "чорного списку" фактично забороняє банкам та іншим організаціям із США вести з нею справи без дозволу з боку Білого дому. Як правило, іноземним банкам доводиться дотримуватись обмежень, щоб не нарватися на американські санкції. За словами чиновників, на "Сбербанк" припадає близько 30% чистих активів у фінансовій системі Росії, але він може не потрапити під перший етап санкцій — Білий Дім прибереже цей удар у резерві.

Коментуючи ситуацію, деякі аналітики зазначили, що попередні санкції не змогли підірвати популярність Володимира Путіна у Росії, значно послабити його владу чи змінити зовнішню політику. Нові заходи можуть лише зміцнити позицію Кремля, вплинути на компанії, орієнтовані на Захід, та ще більше підштовхнути росіян у бік Китаю. Як заявив науковий співробітник Центру аналізу стратегій і технологій Михайло Барабанов, нові американські санкції найсильніше вдарять по найбільш прозахідній частині бізнес-еліти РФ, а також населенню країни, яке орієнтується на економіку Заходу.

"Санкції не є чарівним засобом. Навіть суворіші санкції не змусять Путіна миттєво змінити курс. З іншого боку, уряди та аналітики часто недооцінюють те, чого можна досягти в довгостроковій перспективі", — пояснив Деніел Фрід екс-чиновник Держдепу при Бараку Обамі, а нині співробітник Атлантичної ради.

Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена обговорила санкції проти Росії з найбільшими банками США. Чиновники доручили фінансовим експертам підготувати заходи, щоби антиросійські обмеження не вплинули на світову економіку.