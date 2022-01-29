США готовит санкции против компаний и госбанков РФ: WSJ обнародовал планы Байдена

По данным журналистов, США отказались от поэтапного введения ограничений, чтобы причинить "максимальную боль Кремлю".

Президент США Джо Байден готовит санкции против российских банков и компаний в случае нападения на Украину. О планах Белого дома стало известно изданию The Wall Street Journal.

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Как утверждают американские чиновники, новые меры против России станут самыми мощными за последние годы, ведь Джо Байден готовится к радикальным финансовым и другим ограничениям в случае вторжения россиян в Украину. США отказываются от введения санкций в несколько этапов, ослабившего их эффект в 2014 году и позже, вместо этого Белый дом нацелился сразу на несколько ключевых сфер деятельности, "чтобы причинить Кремлю максимальную боль".

Администрация Джо Байдена дорабатывает новый пакет антироссийских санкций и определяет цели, которых они коснутся. Источники в Белом доме рассказали WSJ, что ограничения нацелены на ряд крупнейших государственных банков России, например, "ВТБ", "Газпромбанк" и "Сбербанк", а также компании, связанные с импортом товаров. Могут также ввести запрет на любую торговлю в рамках государственного долга и контролировать российский экспорт в ключевых отраслях, таких как микроэлектроника.

Аналитики считают, что в "черный список" рискуют попасть страховая компания "Согаз" и транспортно-энергетическая компания "Совкомфлот". Обе организации тесно связаны с Кремлем, поэтому ограничение их работы может нанести существенный экономический вред в долгосрочной перспективе.

"У нас и наших союзников есть полный набор эффективных санкций, готовых к применению как сразу после российского вторжения, так и последующими волнами", — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

Пока Джо Байден не планирует ограничивать торговлю нефтью и газом, как и отключение России от международной системы SWIFT, которая обеспечивает операции между банками по всему миру. Однако американские чиновники утверждают, что президент может изменить мнение в зависимости от того, как поведет себя Россия.

Как сообщают источники, союзники в Европе намного лучше сотрудничают с США, чем в 2014 году, ведь требования российского президента Владимира Путина на этот раз касаются не только Украины — он требует переработать механизмы безопасности. Европейские власти понимают, что для изменения планов Кремля нужно готовиться к вводу серьезных санкций.

"Действия США и Евросоюза не будут идентичными, но нанесут серьезный и немедленный удар по России и со временем сделают ее экономику еще более хрупкой", — сказал один из чиновников.

Внесение компании в "черный список" фактически запрещает банкам и другим организациям из США вести с ней дела без разрешения со стороны Белого дома. Как правило, иностранным банкам приходится соблюдать ограничения, чтобы не нарваться на американские санкции. По словам чиновников, на "Сбербанк" приходится около 30% чистых активов в финансовой системе России, но он может не попасть под первый этап санкций — Белый Дом прибережет этот удар в в резерве.

Комментируя ситуацию, некоторые аналитики отметили, что предыдущие санкции не смогли подорвать популярность Владимира Путина в России, значительно ослабить его власть или изменить внешнюю политику. Новые меры могут лишь укрепить позицию Кремля, повлиять на компании, ориентированные на Запад, и еще больше подтолкнуть россиян в сторону Китая. Как заявил научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов, новые американские санкции сильнее всего ударят по наиболее прозападной части бизнес-элиты РФ, а также по населению страны, которое ориентируется на экономику Запада.

"Санкции не являются волшебным средством. Даже более строгие санкции не заставят Путина мгновенно изменить курс. С другой стороны, правительства и аналитики часто недооценивают то, чего можно достичь в долгосрочной перспективе", — объяснил Дэниел Фрид экс-чиновник Госдепа при Бараке Обаме, а ныне сотрудник Атлантического совета.

Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена обсудила санкции против России с крупнейшими банками США. Чиновники поручили финансовым экспертам подготовить меры, чтобы антироссийские ограничения не повлияли на мировую экономику.