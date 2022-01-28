У Байдена обсудили с крупнейшими банками США санкции против России, - СМИ

Белый дом поручил экспертам крупнейших финансовых учреждений разработать меры, исключающие влияние антироссийских санкций на мировую экономику. Также Госдеп рассматривает введение экспортного контроля в отношении РФ.

Администрация президента США Джо Байдена провела переговоры с представителями крупнейших банков страны по поводу введения санкций относительно России, сообщает Bloomberg.

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В первую очередь Белый дом интересовал аспект соблюдения мировой финансовой стабильности. Возможные санкции против РФ не должны затронуть мировую экономику, что и обсуждалось с ведущими финансовыми учреждениями Америки.

"Дискуссии проводились в рамках мер, по обеспечению того, чтобы санкции не нарушили глобальную финансовую систему", — сообщает издание.

Представители Администрации президента, в том числе совета национальной безопасности, провели переговоры с руководителями банков Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase & Co и Goldman Sachs и другими. В данный момент финансовые эксперты разрабатывают планирование своих действий в случае введения ограничительных мер по отношению к РФ. Издание отмечает, что американские банки имеют относительно небольшую долю в России. Из трех крупнейших банков США только один — Citigroup активно работает в РФ.

Источник издания, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что в администрации США обеспокоены возможными "побочными эффектами" от санкций, которые могут затронуть мировые экономические процессы. Так произошло в 2018 году, когда антироссийские санкции привели к сбоям в глобальных цепочках поставок алюминия.

Сейчас Госдеп пытается просчитать последствия для мировой торговли и финансовых рынков в случае, если Россию отключат от "Swift". Эта система обрабатывает 42 миллиона платежных заказов в день, в том числе из РФ. Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти и газа и полагается на систему расчетов по векселям, номинированным в долларах. В случае отключения ее от системы "Swift" это будет иметь обоюдные последствия.

В то же время помощник министра торговли США Теа Розман-Кендлер заявила, что если Россия решит начать агрессию против Украины, то санкционный удар по экономике РФ будет максимальным.

"В случае вторжения России на Украину мы максимально увеличим наносимый урон за счет ограничительных мер", — подчеркнула чиновник. Также она сообщила, что сейчас обсуждаются все варианты с экспортным контролем в отношении РФ.

Также в Госдепе США считают, что возможность нанести удар по личным капиталам президента РФ может быть упущена. Это произойдет в связи с неспособностью британских властей остановить приток российских "грязных денег" в Лондон. Такая ситуация может подорвать усилия США по введению новых антироссийских санкций.

Ранее Фокус сообщал, что Евросоюз допускает исключение России из системы SWIFT и остановку "Северного потока-2", если Москва вторгнется в Украину. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.