В США считают, что "грязные деньги" в Лондоне сведут на нет санкции против Путина, — The Times

По информации журналистов в Госдепе США, возможность нанести удар по личным капиталам президента РФ может быть упущена.

Представители Госдепартамента США выражают "беспокойство и разочарование" в связи с неспособностью британских властей остановить приток российских "грязных денег" в Лондон. Это может подорвать усилия США по введению новых антироссийских санкций. Об этом сообщает The Times.

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"Боюсь, что российские деньги сейчас настолько укоренились в Лондоне, что возможность использовать их в качестве рычага против Путина может быть упущена. Байден говорит о санкциях против самого Путина, но они могут оказаться символическими. Путин не держит свои деньги за границей, они все на именах клептократов, и чертовски много их сидит в домах в Найтсбридже и Белгравии (элитные районы Лондона, — ред) прямо под носом у вашего правительства", — сказал источник The Times в Вашингтоне.

В 2020 году комитет по разведке и безопасности британского парламента опубликовал свой отчет о российском капитале в Великобритании. Согласно документу, множество богатых россиян, которые обязаны своим состоянием связями с Путиным, вложили деньги в лондонские активы, используя подозрительные средства от российского государства.

По данным комитета, российских олигархов привлекает в Лондоне "легкий и ограниченный" подход государства к регулированию, а лондонские рынки капитала и жилья предлагают хорошие инвестиционные возможности.

В 2016 году правительство Великобритании оценило количество российских коррумпированных денег, поступающих в Великобританию, в 100 миллиардов фунтов стерлингов в год.

25 января консерватор Джон Пенроуз, ответственный в правительстве Великобритании за борьбу с коррупцией, обвинил власти страны в задержке принятия законопроекта об экономических преступлениях. Этот закон может разоблачить использование россиянами подставных компаний для покупки британской собственности.

Однако, власти Великобритании уверяют, что смогут эффективно ввести санкции. Так, Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA), заявило, что оно готовится помочь своим американским коллегам нанести удар по российским состоятельным лицам с "подозрительными капиталами" в случае эскалации в Украине. Для этого агентство планирует использовать действующее в стране Постановление о необъяснимом благосостоянии (Unexplained Wealth Orders, UWO). Постановление заставит тех, кто подозревается в тесных связях с президентом Путиным, объяснить, откуда взялось их богатство, иначе правительство конфискует все их британские активы.

Напомним, Евросоюз допускает отключение России от банковской системы SWIFT и остановку "Северного потока-2", если РФ вторгнется в Украину.