У США вважають, що "брудні гроші" в Лондоні зведуть нанівець санкції проти Путіна, — The Times

За інформацією журналістів у Держдепі США, можливість завдати удару по особистих капіталах президента РФ може бути втрачена.

Представники Держдепартаменту США висловлюють "занепокоєння та розчарування" у зв'язку з нездатністю британської влади зупинити приплив російських "брудних грошей" до Лондона. Це може підірвати зусилля США щодо запровадження нових антиросійських санкцій. Про це повідомляє The Times.

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"Боюсь, що російські гроші зараз настільки вкоренилися в Лондоні, що можливість використовувати їх як важіль проти Путіна може бути втрачена. Байден говорить про санкції проти самого Путіна, але вони можуть виявитися символічними. Путін не тримає свої гроші за кордоном, вони всі на іменах клептократів, і дуже багато їх сидить у будинках у Найтсбріджі та Белгравії (елітні райони Лондона, — ред) прямо під носом у вашого уряду", — сказало джерело The Times у Вашингтоні.

У 2020 році комітет із розвідки та безпеки британського парламенту опублікував свій звіт про російський капітал у Великій Британії. Згідно з документом, багато багатих росіян, які зобов'язані своїм статком зв'язкам із Путіним, вклали гроші в лондонські активи, використовуючи підозрілі кошти від російської держави.

За даними комітету, російських олігархів приваблює в Лондоні "легкий і обмежений" підхід держави до регулювання, а лондонські ринки капіталу та житла пропонують хороші інвестиційні можливості.

У 2016 році уряд Великобританії оцінив кількість російських корумпованих грошей, що надходять до Великобританії, 100 мільярдів фунтів стерлінгів на рік.

25 січня консерватор Джон Пенроуз, відповідальний в уряді Великобританії за боротьбу з корупцією, звинуватив владу країни в затримці ухвалення законопроєкту про економічні злочини. Цей закон може викрити використання росіянами підставних компаній для покупки британської власності.

Однак влада Великобританії запевняє, що зможе ефективно ввести санкції. Так, Національне агентство Великобританії з боротьбі зі злочинністю (NCA) заявило, що воно готується допомогти своїм американським колегам завдати удару російським заможним особам із "підозрілими капіталами" в разі ескалації в Україні. Для цього агентство планує використовувати чинну в країні Постанову про незрозумілий добробут (Unexplained Wealth Orders, UWO). Постанова змусить тих, хто підозрюється в тісних зв'язках із президентом Путіним, пояснити, звідки взялося їхнє багатство, інакше уряд конфіскує всі їхні британські активи.

Нагадаємо, Євросоюз допускає відключення Росії від банківської системи SWIFT і зупинку "Північного потоку-2", якщо РФ вторгнеться в Україну.