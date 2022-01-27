У Раді ратифікували угоду з Британією про підтримку ЗСУ: що передбачає документ

Загальна сума контрактів із британською стороною перевищує $2 млрд. За ці кошти буде збудовано наземні комплекси берегової оборони ВМС, закуплено безпілотники та поставлено нову зброю на кораблі з катерами.

Верховна Рада України ратифікувала угоду з Великобританією, яка дозволить закупити та спільно з британською стороною випустити озброєння для модернізації кораблів українського флоту. Загальна сума контрактів у 2022 і 2023 роках складе 1,7 млрд фунтів стерлінгів ($2,2 млрд), повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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Командування українських військово-морських сил розраховує переоснастити вісім ракетних катерів і два протимінні кораблі. Йдеться як про встановлення нових систем озброєнь, так і про модернізацію старої зброї.

Крім того, за участю британської сторони буде збудовано військово-морську інфраструктуру ВМС України, яка зможе розширити можливості українського військового флоту. Йдеться про ефективніще виконання завдань в акваторіях Азовського та Чорного морів за рахунок застосування наземних комплексів і безпілотників.

Британські фахівці нададуть консультаційну підтримку своїм українським колегам, аби виправити ситуацію. Також Великобританія братиме участь у спорудженні нової системи берегової оборони в Україні.

Заступник Міністра оборони Олександр Поліщук наголосив, що обстановка в азовській і чорноморській акваторіях залишається складною. Російська Федерація постійно закриває окремі морські райони, перешкоджаючи вільному судноплавству в регіоні.

Раніше Фокус повідомляв, що Іспанія направила свої бойові кораблі до Чорного моря. Представники іспанського Міністерства оборони заявили, що підтримуватимуть суверенітет будь-якої держави, яка бажає вступити до НАТО.

Тим часом до чорноморського басейну наближаються шість російських десантних кораблів, які вже зайшли в протоку Ла-Манш.

США направили в Чорне море свій ракетний есмінець, він візьме участь у військово-морських навчаннях НАТО в регіоні. Цей корабель вже був у чорноморській акваторії нещодавно, покинув її на початку листопада 2022 року.