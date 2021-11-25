Для навчань НАТО. США спрямували в Чорне море ракетний есмінець USS Arleigh Burke
На озброєнні корабля цілий арсенал протиракетних і протиповітряних ракет, торпед та артустановок.
Шостий флот Військово-морських сил США спрямував у Чорне море ракетний есмінець USS Arleigh Burke для проведення навчань із НАТО у регіоні. Про це повідомляє Командування флоту в Twitter.
"USS Arleigh Burke почав свій перехід у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО в регіоні", — зазначають у публікації.
Зазначимо, що есмінець лише нещодавно покинув Чорне море. З 30 жовтня до 4 листопада він також був в акваторії моря з метою навчань. 15 та 16 листопада Чорне море покинули інші два кораблі США — USS Mount Whitney та есмінець USS Porter.
Основні характеристики есмінця USS Arleigh Burke:
- Водотоннажність — 6 630 тонн.
- Довжина — 142,3 метри.
- Ширина — 18 метрів.
- Осадження — 9,3 метри.
- Екіпаж — 337 осіб разом із 23 офіцерами.
Озброєння:
- 2 пускові установки на 29 та 61 ракету Tomahawk;
- 127-мм гармата Mark 45;
- 2 шестиствольні 20-мм зенітні артустановки Phalanx;
- 2 по чотири установки Harpoon;
- 2 по три установки із 324-мм торпедами Mk 32.
Судноплавство в Чорному морі регулюється Конвенцією Монтре, яка забороняє нечорноморській державі перебувати в акваторії моря довше 21 дня.
Нагадаємо, в РФ звинуватили США у спробі розділити Росію з Євросоюзом "маленькою війнушкою" через навчання в акваторії Чорного моря. У них брали участь Грузія, Туреччина, США й Україна. Для навчань США направляли три кораблі. У Росії заявляли, що подібні навчання також готують Київ до збройного рішення окупованих територій.