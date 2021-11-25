Для навчань НАТО. США спрямували в Чорне море ракетний есмінець USS Arleigh Burke

На озброєнні корабля цілий арсенал протиракетних і протиповітряних ракет, торпед та артустановок.

Шостий флот Військово-морських сил США спрямував у Чорне море ракетний есмінець USS Arleigh Burke для проведення навчань із НАТО у регіоні. Про це повідомляє Командування флоту в Twitter.

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"USS Arleigh Burke почав свій перехід у північному напрямку до Чорного моря, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО в регіоні", — зазначають у публікації.

Зазначимо, що есмінець лише нещодавно покинув Чорне море. З 30 жовтня до 4 листопада він також був в акваторії моря з метою навчань. 15 та 16 листопада Чорне море покинули інші два кораблі США — USS Mount Whitney та есмінець USS Porter.

[ + – ] USS Arleigh Burke Фото: Вiкiпедiя

Основні характеристики есмінця USS Arleigh Burke:

Водотоннажність — 6 630 тонн. Довжина — 142,3 метри. Ширина — 18 метрів. Осадження — 9,3 метри. Екіпаж — 337 осіб разом із 23 офіцерами.

Озброєння:

2 пускові установки на 29 та 61 ракету Tomahawk;

127-мм гармата Mark 45;

2 шестиствольні 20-мм зенітні артустановки Phalanx;

2 по чотири установки Harpoon;

2 по три установки із 324-мм торпедами Mk 32.

Судноплавство в Чорному морі регулюється Конвенцією Монтре, яка забороняє нечорноморській державі перебувати в акваторії моря довше 21 дня.

Нагадаємо, в РФ звинуватили США у спробі розділити Росію з Євросоюзом "маленькою війнушкою" через навчання в акваторії Чорного моря. У них брали участь Грузія, Туреччина, США й Україна. Для навчань США направляли три кораблі. У Росії заявляли, що подібні навчання також готують Київ до збройного рішення окупованих територій.