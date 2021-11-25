Для учений НАТО. США направили в Черное море ракетный эсминец USS Arleigh Burke
На вооружении корабля целый арсенал противоракетных и противовоздушных ракет, торпед и артустановок.
Шестой флот Военно-морских сил США направил в Черное моря ракетный эсминец USS Arleigh Burke для проведения учений с НАТО в регионе. Об этом сообщает Командование флота в Twitter.
"USS Arleigh Burke начал свой переход в северном направлении к Черному моря, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", — указывают в публикации.
Отметим, что эсминец только недавно покинул Черное море. С 30 октября по 4 ноября он также был в акватории моря с целью учений. 15 и 16 ноября Черное море покинули другие два корабля США — USS Mount Whitney и эсминец USS Porter.
Основные характеристики эсминца USS Arleigh Burke:
- Водоизмещение — 6630 тонн
- Длина — 142,3 метра
- Ширина — 18 метров
- Осадка — 9,3 метра
- Экипаж — 337 человек вместе с 23 офицерами
Вооружение:
- 2 пусковые установки на 29 и 61 ракету Tomahawk
- 127-мм пушка Mark 45
- 2 шестиствольных 20-мм зенитных артустановок Phalanx
- 2 по четыре установки Harpoon
- 2 по три установки с 324-мм торпедами Mk 32.
Судоходство в Черном море регулируется "Конвенцией Монтре", которая запрещает нечерноморскому государству пребывать в акватории моря дольше 21 дня.
Напомним, в РФ обвинили США в попытке разделить Россию с Евросоюзом "маленькой войнушкой" из-за учений в акватории Черного моря. В нхи принимали участие Грузия, Турция, США и Украина. Для учений США направляли три корабля. В России заявляли, что подобные учения также готовят Киев к вооруженному решению оккупированных территорий.