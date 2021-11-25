Для учений НАТО. США направили в Черное море ракетный эсминец USS Arleigh Burke

На вооружении корабля целый арсенал противоракетных и противовоздушных ракет, торпед и артустановок.

Шестой флот Военно-морских сил США направил в Черное моря ракетный эсминец USS Arleigh Burke для проведения учений с НАТО в регионе. Об этом сообщает Командование флота в Twitter.

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"USS Arleigh Burke начал свой переход в северном направлении к Черному моря, чтобы работать с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", — указывают в публикации.

Отметим, что эсминец только недавно покинул Черное море. С 30 октября по 4 ноября он также был в акватории моря с целью учений. 15 и 16 ноября Черное море покинули другие два корабля США — USS Mount Whitney и эсминец USS Porter.

[ + – ] USS Arleigh Burke Фото: Википедия

Основные характеристики эсминца USS Arleigh Burke:

Водоизмещение — 6630 тонн Длина — 142,3 метра Ширина — 18 метров Осадка — 9,3 метра Экипаж — 337 человек вместе с 23 офицерами

Вооружение:

2 пусковые установки на 29 и 61 ракету Tomahawk

127-мм пушка Mark 45

2 шестиствольных 20-мм зенитных артустановок Phalanx

2 по четыре установки Harpoon

2 по три установки с 324-мм торпедами Mk 32.

Судоходство в Черном море регулируется "Конвенцией Монтре", которая запрещает нечерноморскому государству пребывать в акватории моря дольше 21 дня.

Напомним, в РФ обвинили США в попытке разделить Россию с Евросоюзом "маленькой войнушкой" из-за учений в акватории Черного моря. В нхи принимали участие Грузия, Турция, США и Украина. Для учений США направляли три корабля. В России заявляли, что подобные учения также готовят Киев к вооруженному решению оккупированных территорий.