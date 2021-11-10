"Готовят силовое решение для Киева": в РФ отреагировали на учения США в Черном море (фото)

В Минобороны РФ считают, что учения, которые проходят в акватории моря, направлены для подготовки Украиной возвращения оккупированных территорий силовым путем.

В акватории Черного моря проходят учения ВМС США, Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины. В российском Минобороны утверждают, что маневры — репетиция военных действий Киева. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Российские военные считают, что подобные учения ставят перед собой цель военного освоения территории Украины. Заявляется о подготовке Украиной силового решения на "юго-востоке".

"С учетом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке", — заявили в РФ.

В акватории Черного моря ныне находится ракетный эсминец Porter (ныне находится в Батуми) ВМС США, танкер John Lenthall (ныне находится в Батуми) и Mount Whitney (в юго-западной части Черного моря). Также над морем были полеты стратегических бомбардировщиков В-1В.

[ + – ] USS Mount Whitney Фото: Википедия [ + – ] USS John Lenthall Фото: Википедия [ + – ] USS Porter

Напомним, по словам главы МИД Украины, Россия может превратить Черное море в свое внутренне озеро. Поэтому он призывает НАТО объединить усилия для борьбы с Кремлем.

По информации Bloomberg, РФ скрытно перебросила танки в приграничной с Украиной область, однако их действия не направлены на запугивание Киева.