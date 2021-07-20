Россия может превратить Черное море в свое внутреннее озеро, — Кулеба

Украина имеет конкретные идеи, как помешать России захватить Черное море. Дмитрий Кулеба призывает страны Черного моря и членов НАТО объединить усилия для борьбы с Кремлем.

Российская Федерация может захватить Черное море, поделив его пополам и превратив его в свое внутреннее озеро, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Facebook.

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По его словам, в ходе визита Владимира Зеленского в Грузию обсуждалась агрессия РФ по отношению к Украине и ее планы в черноморском регионе.

Кулеба предупредил, если страны черноморского региона и члены НАТО не объединят свои усилия, то Россия превратит Черное море в свое внутреннее озеро.

"Если страны Черного моря и члены НАТО плюс Украина, Грузия, и можно найти даже место для Молдовы в этом механизме, не объединят свои усилия, то Россия превратит Черное море в свое внутреннее озеро, поделит его пополам и начнет полностью властвовать в своей зоне. Эта тема была вчера очень предметно проговорена — то есть, что надо сделать для того, чтобы выровнять ситуацию с безопасностью в Черном море. У Украины есть конкретные идеи, конкретные предложения по этому поводу", — заверил глава МИД Украины в своем видеообращении.

Дмитрий Кулеба также отметил, что планы по противодействию России в Черном море Украина обсуждает с представителями Грузии, Молдовы, Румынии, Болгарии, Турции, а также с членами НАТО.

Глава МИД уверен, что без членства Украины, Молдовы и Грузии в Евросоюзе невозможно обеспечить полноценную безопасность Европы на фоне российской агрессии.

"Здесь речь идет о безопасности региона, о безопасности вообще Европы, потому что мы абсолютно убеждены, что без членства наших трех стран в ЕС обеспечить полноценную безопасность Европы будет невозможно… Но я вам скажу, что все больше стран в ЕС тоже начинают думать в рамках этой парадигмы, и это очень радует", — продолжил Кулеба.

Подытоживая, министр иностранных дел добавил, что между Украиной и Россией, возможно, было "общее прошлое", но "общее будущее" будет с другими странами, поскольку Москва себя дискредитировала.

Ранее Фокус сообщал, что РФ может провести "ползучую" аннексию Азовского моря. По словам Дмитрия Кулебы, Российская Федерация усиливает свое военное присутствие в Азовском море и нарушает торговые пути, что может привезти к аннексии Азовского моря.

Также Фокус рассказывал, что РФ подняла в воздух авиацию на фоне учений Sea Breeze-2021 в Черном море. В небо поднялись истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М, а также Су-34 и Су-27, а также самолет-амфибия Бе-12 из состава Морской авиации. Как сообщили в Минобороны РФ, авиация отрабатывала в Черном море обнаружение и уничтожение противника.