Росія може перетворити Чорне море на своє внутрішнє озеро, — Кулеба

Україна має конкретні ідеї, як перешкодити Росії захопити Чорне море. Дмитро Кулеба закликає країни Чорного моря і членів НАТО об'єднати зусилля для боротьби з Кремлем.

Російська Федерація може захопити Чорне море, поділивши його навпіл і перетворивши його на своє внутрішнє озеро, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в своєму Facebook.

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За його словами, під час візиту Володимира Зеленського в Грузію обговорювалася агресія РФ щодо України і її плани в чорноморському регіоні.

Кулеба попередив, якщо країни чорноморського регіону та члени НАТО не обʼєднають свої зусилля, то Росія перетворить Чорне море на своє внутрішнє озеро.

"Якщо країни Чорного моря і члени НАТО плюс Україна, Грузія, і можна знайти навіть місце для Молдови в цьому механізмі, не обʼєднають свої зусилля, то Росія перетворить Чорне море на своє внутрішнє озеро, поділить його навпіл і почне повністю панувати у своїй зоні. Ця тема була вчора дуже предметно проговорена — тобто, що треба зробити для того, щоб вирівняти ситуацію з безпекою в Чорному морі. В України є конкретні ідеї, конкретні пропозиції з цього приводу", — запевнив глава МЗС України у своєму відеозверненні.

Дмитро Кулеба також зазначив, що плани з протидії Росії в Чорному морі Україна обговорює з представниками Грузії, Молдови, Румунії, Болгарії, Туреччини, а також із членами НАТО.

Глава МЗС упевнений, що без членства України, Молдови і Грузії в Євросоюзі неможливо гарантувати повноцінну безпеку Європи на тлі російської агресії.

"Тут йдеться про безпеку регіону, про безпеку взагалі Європи, тому що ми абсолютно переконані, що без членства наших трьох країн в ЄС гарантувати повноцінну безпеку Європи буде неможливо… Але я вам скажу, що все більше країн в ЄС теж починають думати в рамках цієї парадигми, і це дуже радує", — продовжив Кулеба.

Підсумовуючи, міністр закордонних справ додав, що між Україною і Росією, можливо, було "спільне минуле", але "спільне майбутнє" буде з іншими країнами, оскільки Москва себе дискредитувала.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ може провести "повзучу" анексію Азовського моря. За словами Дмитра Кулеби, Російська Федерація посилює свою військову присутність в Азовському морі та порушує торговельні шляхи, що може привезти до анексії Азовського моря.

Також Фокус розповідав, що РФ підняла в повітря авіацію на тлі навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі. У небо піднялися винищувачі Су-30СМ, бомбардувальники Су-24М, а також Су-34 і Су-27, а також літак-амфібія Бе-12 зі складу Морської авіації. Як повідомили в Міноборони РФ, авіація відпрацьовувала в Чорному морі виявлення і знищення противника.