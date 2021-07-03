Відпрацьовували знищення кораблів. РФ підняла в повітря авіацію на тлі навчань Sea Breeze-2021

Вчора українська розвідка повідомляла, що всі кораблі Чорноморського флоту виведені в Чорне море. Зараз же в хід пішли й винищувачі з бомбардувальниками.

Російська армія підняла в повітря екіпажі літаків Морської авіації і Чорноморського флоту на тлі українсько-американських навчань Sea Breeze. Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

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У небо піднялися винищувачі Су-30СМ, бомбардувальники Су-24М, а також Су-34 і Су-27, а також літак-амфібія Бе-12 зі складу Морської авіації. Бе-12, як стверджують в Міноборони, здійснював розвідку умовних цілей в акваторії Чорного моря.

Льотчики інших бортів відпрацьовували виконання завдань різного ступеня складності на малій та середніх висотах. Екіпажі виявляли кораблі умовного противника, обходячи засоби ППО. Також винищувачі та бомбардувальники попарно заходили на бойовий курс і уражати позиції, які імітували кораблі ворога. Роль загону кораблів умовного супротивника виконували великі десантні кораблі "Саратов" і "Орськ".

Всього було залучено понад 10 літаків російських Військово-повітряних сил.

Нагадаємо, за даними військової розвідки, Росія вивела всі кораблі Чорноморського флоту в акваторію моря через навчання Sea Breeze-2021. Такими дії Кремль намагається показати готовність відстоювати свої інтереси силовим шляхом, але як заявляють у відомстві, у них недостатньо для цього сил і засобів.

Повідомлялося, що російські військові три дня стежили за діями есмінця Ross ВМС США. За словами журналіста Андрія Цаплієнка, американський есмінець здатний знищити весь флот РФ одним залпом ракет "Томагавк".