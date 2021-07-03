Есмінець Ross може знищити весь флот РФ одним залпом "Томагавків", — Цаплієнко

Корабель ВМС США прибув в Чорне море на навчання Sea Breeze-2021. На його борту знаходяться 90 крилатих ракет, що вражають цілі на відстані до 2500 кілометрів.

Росіяни побоюються ракетного есмінця ВМС США Ross, який знаходиться в Чорному морі в рамках військових навчань Sea Brezze-2021. Про це український журналіст Андрій Цаплієнко заявив в ролику на своєму телеграм-каналі.

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Він побував на борту бойового корабля і показав, де зберігаються крилаті ракети "Томагавк". За словами Цаплієнко, 90 снярадов вертикально розташовані в спеціальних відсіках, і саме вони становлять велику загрозу для всіх російських кораблів Чорноморського флоту.

"Коли російські військові зухвало заявляють, що будь-який натівський есмінець в Чорному морі, не більше, ніж жирна мішень для Чорноморського флоту, вони замовчують той факт, що тільки одним своїм залпом "Росс" може спалити весь цей флот", — заявив журналіст.

[ + – ] Журналіст Андрій Цаплієнко на есмінці USS Ross

Він додав, що американське судно прибуло в Чорне море в миротворчих цілях, а не для нападу на Росію. Як вважає Андрій Цаплієнко, поки есмінець "Росс" знаходиться в Чорному морі в рамках навчань Sea Breeze-2021, українці можуть відчувати себе в безпеці.

"Я б дуже хотів, щоб такі кораблі знаходяться в Чорному морі на постійній основі. Так що: запрошуємо", — резюмував кореспондент каналу "1 + 1".

Ракети BGM-109 "Томагавк" розробили в 1983 році. Залежно від модифікації, дальність польоту становить 900, 1250 або 2500 кілометрів.

Судно USS Ross прибуло в порт Одеси 27 червня, щоб взяти участь у великих міжнародних морських навчаннях Sea Breeze-2021. В американському посольстві заявили, що присутність корабля у водах Чорного моря свідчить про підтримки України з боку США. Крім 90 пускових установок Aegis з "Томагавками", USS Ross оснащений артилерійською установкою Mark 45, 25-мм гарматами M242 Bushmaster, торпедними апаратами Mk 32, а також кулеметами і двоствольними автоматами.

Нещодавно росіяни в соціальних мережах повідомили, що 29 червня USS Ross нібито рухався в бік Криму. 6-флот ВМС США спростував цю інформацію і показав, що в ту ніч корабель стояв в одеському порту.