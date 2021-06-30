ВМС США спростували рух есмінця USS Ross в окупований Крим (фото)

Американські військові стверджують, що вночі ракетний корабель знаходився в порту Одеси, куди прибув заради навчань Sea Breeze 2021.

Військово-морські сили США спростували переміщення есмінця USS Ross у напрямку до Криму. Таке повідомлення 6-го американського флоту опублікували на офіційному акаунті навчань Sea Breeze у Twitter.

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Раніше в соцмережах повідомили про те, що корабель Ross рухався до берега окупованого Криму, а потім різко змінив курс. У відповідь на це військові США 30 червня розмістили в соцмережі нічні фотографії корабля, пришвартованого в українському порту.

"Всупереч нещодавнім повідомленням, USS Ross ВМС США 30 хвилин назад і в доступному для огляду майбутньому знаходиться в порту Одеса, Україна, для підтримки навчань Sea Breeze", — йдеться в заяві.

[ + – ] Есмінець США USS Ross в порту Одеси Фото: Exercise Sea Breeze / Twitter [ + – ] Есмінець США USS Ross в порту Одеси Фото: Exercise Sea Breeze / Twitter

Російський телеканал "РЕН ТВ" писав, що увечері 29 червня USS Ross, який може запустити до 56 ракет Tomahawk, нібито "наблизився до російських вод у Чорному морі" разом з українським кораблем, а потім розвернувся в іншу сторону. За словами джерела, військові РФ підняли в небо літаки Су-30СМ для супроводу американського судна, яке перетнуло "кордон".

Нагадаємо, 28 червня в Чорного морі розпочалися щорічні навчання Sea Breeze 2021, організовані військово-морськими силами України та США. Цього року до заходу приєдналася друга постійна морська група НАТО, а також найбільша кількість учасників: 32 держави відправили на маневри 5 тисяч військових, 32 судна, 40 літальних апаратів, 18 загонів водолазних груп і загонів спецпризначення.

USS Ross прибув у порт Одеси 26 червня заради міжнародних навчань Sea Breeze 2021. Есмінець пришвартувався біля контейнерного терміналу 1-К. Тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін зазначила, що участь корабля в морських навчаннях є демонстрацією підтримки українців американською владою.

Повідомляли також, що російські війська влаштували перевірку протиповітряної оборони Криму через міжнародні навчання Sea Breeze-2021 Чорному морі, запустивши в повітря близько 20 літаків. Крім того, пробні пуски здійснили комплекси С-400 "Панцир-С".