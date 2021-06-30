ВМС США опровергли движение эсминца USS Ross в оккупированный Крым (фото)

Американские военные утверждают, что ночью ракетный корабль находился в порту Одессы, куда прибыл ради учений Sea Breeze 2021.

Военно-морские силы США опровергли перемещение эсминца USS Ross по направлению к Крыму. Такое сообщение 6-го американского флота опубликовали на официальном аккаунте учений Sea Breeze в Twitter.

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Ранее в соцсетях сообщили о том, что корабль Ross двигался к берегу оккупированного Крыма, а затем резко изменил курс. В ответ на это военные США 30 июня разместили в соцсети ночные фотографии корабля, пришвартованного в украинском порту.

"Вопреки недавним сообщениям, USS Ross ВМС США 30 минут назад и в обозримом будущем находится в порту Одесса, Украина, для поддержки учений Sea Breeze", — идет речь в заявлении.

[ + – ] Эсминец США USS Ross в порту Одессы Фото: Exercise Sea Breeze / Twitter [ + – ] Эсминец США USS Ross в порту Одессы Фото: Exercise Sea Breeze / Twitter

Российский телеканал "РЕН ТВ" писал, что вечером 29 июня USS Ross, который может запустить до 56 ракет Tomahawk, якобы "приблизился к российским водам в Черном море" вместе с украинским кораблем, а затем развернулся в другую сторону. По словам источника, военные РФ подняли в небо самолеты Су-30СМ для сопровождения американского судна, которое не пересекло "границу".

Напомним, 28 июня в Черного море начались ежегодные учения Sea Breeze 2021, организованные военно-морскими силами Украины и США. В этом году к мероприятию присоединилась вторая постоянная морская группа НАТО, а также самое большое количество участников: 32 государства отправили на маневры 5 тысяч военных, 32 судна, 40 летательных аппаратов, 18 отрядов водолазных групп и отрядов спецназначения.

USS Ross прибыл в порт Одессы 26 июня ради международных учений Sea Breeze 2021. Эсминец пришвартовался у контейнерного терминала 1-К. Временный поверенный США в Украине Кристина Квин отметила, что участие корабля в морских учениях является демонстрацией поддержки украинцев американскими властями.

Сообщали также, что российские войска устроили проверку противовоздушной обороны Крыма из-за международных учений Sea Breeze-2021 в Черном море, запустив в воздух около 20 самолетов. Кроме того, пробные пуски совершили комплексы С-400 "Панцирь-С".