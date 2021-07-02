Росія вивела весь Чорноморський флот в Чорне море — розвідка

У відомстві вважають, що таким чином Кремль намагається показати готовність відстоювати свої інтереси силовим шляхом, але у них недостатньо сил і засобів для цього.

Росія вивела в Чорне море весь корабельний склад Чорноморського флоту. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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За даними військової розвідки, на тлі проведення найбільших навчань Sea Breeze-2021, майже у повному складі Чорноморський флот виведений в море. Російські військові відпрацьовують різні методи і способи ураження тих угруповань, які зараз є в акваторії Чорного моря.

Міжнародні партнери, як стверджує представник ГУР Вадим Скібіцький, демонструє солідарність з Україною і прикладає зусилля щодо забезпечення безпеки у Чорноморському регіоні.

"Військова розвідка України зараз забезпечує безпеку і моніторить розвиток ситуації навколо навчань "Sea Breeze — 2021". Ми бачимо, що для спостереження за навчаннями Росія вивела в море майже весь наявний корабельний склад, який виконує невластиві йому завдання", — заявив Скібіцький.

У відомстві також наголосили, що Кремль намагається показати, що він готовий відстоювати свої інтереси військовою силою, але сил і засобів у Чорному морі біля них не вистачає.

Нагадаємо, на тлі навчань Sea Breeze-2021 окупанти в Криму перевірили готовність ППО. Раніше вони закликали США і НАТО відмовитися від проведення навчань щоб не заохочувати мілітаризм в Україні.

Зазначимо, що на Sea Breeze-2021 були застосовані конвертоплани V-22 Orsay, з яких десантувалися бійці ССО України і США.