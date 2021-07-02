Россия вывела весь Черноморский флот в Черное море - разведка

В ведомстве считают, что таким образом Кремль пытается показать готовность отстаивать свои интересы силовым путем, но у них недостаточно сил и средств для этого.

Россия вывела в Черное море весь корабельный состав Черноморского флота. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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По данным военной разведки, на фоне проведения крупнейших учений Sea Breeze-2021, практически в полном составе Черноморский флот выведен в море. Российские военные отрабатывают различные методы и способы поражения тех группирований, которые сейчас есть в акватории Черного моря.

Международные партнеры, как утверждает представитель ГУР Вадим Скибицкий, демонстрирует солидарность с Украиной и прикладывает усилия по обеспечению безопасности в Черноморском регионе.

"Военная разведка Украины сейчас обеспечивает безопасность и мониторит развитие ситуации вокруг учений "Sea Breeze — 2021". Мы видим, что для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи", — заявил Скибицкий.

В ведомстве также подчеркнули, что Кремль пытается показать, что он готов отстаивать свои интересы военной силой, но сил и средств в Черном море у них не хватает.

Напомним, на фоне учений Sea Breeze-2021 оккупанты в Крыму проверили готовность ПВО. Ранее они призывали США и НАТО отказаться от проведения учений дабы не поощрять милитаризм в Украине.

Отметим, что на Sea Breeze-2021 были применены конвертопланы V-22 Orsay, с которых десантировались бойцы ССО Украины и США.