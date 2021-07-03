Кораблі і літаки РФ три дня стежили за есмінцем Ross під час навчань Sea Breeze (відео)

Росіяни влаштували власні вчення на тлі Sea Breeze-2021, в яких беруть участь бойові кораблі НАТО.

Російські бойові кораблі і літаки три дня стежили за американським есмінцем USS Ross, який приєднався до навчань Silver Breeze в Чорному морі. Журналіст із США Нолан Пітерсон розмістив подробиці і відео на своїй сторінці в Twitter.

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Редактор журналу "Сoffee or Die" побував на борту корабля ВМС США Ross і заявив, що під час проходження в міжнародних водах його переслідували кілька російських бойових кораблів. Нолан Пітерсон також зняв на камеру два винищувачі, які пролетіли неподалік від ракетного есмінця.

Блогер The Lookout розпізнав в одному з судів сторожовий корабель "Ладний" з бортовим номером 861, який входить до Чорноморського флоту. Раніше сайт "Водний транспорт" опублікував знімки цього ж корабля, який в квітні 2021 року сфотографували в Севастопольській бухті.

Пізніше прес-служба Чорноморського флоту заявила, що російські військові провели в Чорному морі власні військові маневри одночасно з міжнародними навчаннями Sea Breeze, передає ТАСС. Авіація провела навчально-бойові польоти над водою, відпрацювавши ракетні удари і скидання бомб по цілям, в ролі яких виступили два корабля ВМФ РФ. У навчаннях взяли участь винищувачі Су-30СМ, бомбардувальники Су-24М, винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також винищувачі-перехоплювачі Су-27. Крім того, літак-амфібія Бе-12 провів розвідку в Чорному морі.

Міжнародні навчання Sea Breeze-2021 почалися в Чорному морі 28 червня. З 1997 року їх традиційно проводить Україна і США, а в цьому році в маневрах взяли участь 32 країни, які відправили 5 тисяч військовослужбовців, 32 корабля, 40 літальних апаратів.

Журналіст Андрій Цаплієнко заявив, що есмінець Ross може знищити весь російський флот одним залпом. Корабель бере участь в навчаннях Silver Breeze-2021, маючи на борту 90 крилатих ракет "Томагавк".

Раніше писали, що на тлі навчань Sea Breeze-2021 росіяни перевірили боєготовність ППО в Криму. Військові задіяли близько 20 різних літаків, а також комплекси С-400 "Панцир-С".