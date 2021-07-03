Корабли и самолеты РФ три дня следили за эсминцем Ross во время учений Sea Breeze (видео)

Россияне устроили собственные учения на фоне Sea Breeze-2021, в которых участвуют боевые суда НАТО.

Российские боевые корабли и самолеты три дня следили за американским эсминцем USS Ross, который присоединился к учениям Silver Breeze в Черном море. Журналист из США Нолан Питерсон разместил подробности и видео на своей странице в Twitter.

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Редактор журнала "Сoffee or Die" побывал на борту корабля ВМС США Ross и заявил, что во время следования в международных водах его преследовали несколько российских боевых кораблей. Нолан Питерсон также запечатлел два истребителя, которые пролетели неподалеку от ракетного эсминца.

Блогер The Lookout распознал в одном из судов сторожевой корабль "Ладный" с бортовым номером 861, который состоит в Черноморском флоте. Ранее сайт "Водный транспорт" опубликовал снимки этого же корабля, который в апреле 2021 года сфотографировали в Севастопольской бухте.

Позже пресс-служба Черноморского флота заявила, что российские военные провели в Черном море собственные военные маневры одновременно с международными учениями Sea Breeze, передает ТАСС. Авиация провела учебно-боевые полеты над водой, отработав ракетные удары и сброс бомб по целям, в роли которых выступили два корабля ВМФ РФ. В учениях приняли участия истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34, а также истребители-перехватчики Су-27. Кроме того, самолет-амфибия Бе-12 провел разведку в Черном море.

Международные учения Sea Breeze-2021 начались в Черном море 28 июня. С 1997 года их традиционно проводит Украина и США, а в этом году в маневрах приняли участие 32 страны, которые отправили 5 тысяч военнослужащих, 32 корабля, 40 летательных аппаратов.

Журналист Андрей Цаплиенко заявил, что эсминец Ross может уничтожить весь российский флот одним залпом. Корабль принимает участие в учениях Silver Breeze-2021, имея на борту 90 крылатых ракет "Томагавк".

Ранее писали, что на фоне учений Sea Breeze-2021 россияне проверили боеготовность ПВО в Крыму. Военные задействовали около 20 разных самолетов, а также комплексы С-400 "Панцирь-С".