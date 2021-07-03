Отрабатывали уничтожение кораблей. РФ подняла в воздух авиацию на фоне учений Sea Breeze-2021

Вчера украинская разведка сообщала, что все корабли Черноморского флота выведены в Черное море. Сейчас же в ход пошли и истребители с бомбардировщиками.

Российская армия подняла в воздух экипажи самолетов Морской авиации и Черноморского флота на фоне украино-американских учений Sea Breeze. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В небо поднялись истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М, а также Су-34 и Су-27, а также самолет-амфибия Бе-12 из состава Морской авиации. Бе-12, как утверждают в Минобороны, совершал разведку условных целей в акватории Черного моря.

Летчики других бортов отрабатывали выполнение задач разной степени сложности на малой и средних высотах. Экипажи выявляли корабли условного противника, обходя средства ПВО. Также истребители и бомбардировщики попарно заходили на боевой курс и наносили удар по позициям, имитирующие корабли врага. Роль отряда кораблей условного противника выполняли большие десантные корабли "Саратов" и "Орск".

Всего было задействовано больше 10 самолетов российских Военно-воздушных сил.

Напомним, по данным военной разведки, Россия вывела все корабли Черноморского флота в акваторию моря из-за учений Sea Breeze-2021. Такими действия Кремль пытается показать готовность отстаивать свои интересы силовым путем, но как заявляют в ведомстве, у них недостаточно для этого сил и средств.

Сообщалось, что российские военные три дня следили за действиями эсминца Ross ВМС США. По словам журналиста Андрея Цаплиенко, американский эсминец способен уничтожить весь флот РФ одним залпом ракет "Томагавк".