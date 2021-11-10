"Готують силове рішення для Києва": у РФ відреагували на навчання США у Чорному морі (фото)

У Міноборони РФ вважають, що навчання, які відбуваються в акваторії моря, спрямовані на підготовку Україною повернення окупованих територій силовим шляхом.

В акваторії Чорного моря проходять навчання ВМС США, Болгарії, Грузії, Румунії, Туреччини та України. У російському Міноборони стверджують, що маневри – репетиція воєнних дій Києва. Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

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Російські військові вважають, що подібні навчання мають на меті військове освоєння території України. Заявляється про підготовку Україною силового рішення на "південному сході".

"З урахуванням того, що у навчанні, окрім американських ВМС, планується задіяння тактичної, патрульної та стратегічної авіації, а також контингентів збройних сил Болгарії, Грузії, Румунії, Туреччини та України, є вивчення передбачуваного театру військових дій у разі підготовки Києвом силового рішення на південному сході", — заявили в РФ.

В акваторії Чорного моря нині знаходиться ракетний есмінець Porter (нині знаходиться в Батумі) ВМС США, танкер John Lenthall (нині знаходиться в Батумі) та Mount Whitney (у південно-західній частині Чорного моря). Також над морем були польоти стратегічних бомбардувальників В-1В.

[ + – ] USS Mount Whitney Фото: Вiкiпедiя [ + – ] USS John Lenthall Фото: Вiкiпедiя [ + – ] USS Porter

Нагадаємо, за словами глави МЗС України, Росія може перетворити Чорне море на своє внутрішнє озеро. Тому він закликає НАТО об'єднати зусилля для боротьби з Кремлем.

За інформацією Bloomberg, РФ потай перекинула танки в прикордонну з Україною область, проте їхні дії не спрямовані на залякування Києва.