"Готують силове рішення для Києва": у РФ відреагували на навчання США у Чорному морі (фото)
У Міноборони РФ вважають, що навчання, які відбуваються в акваторії моря, спрямовані на підготовку Україною повернення окупованих територій силовим шляхом.
В акваторії Чорного моря проходять навчання ВМС США, Болгарії, Грузії, Румунії, Туреччини та України. У російському Міноборони стверджують, що маневри – репетиція воєнних дій Києва. Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.
Російські військові вважають, що подібні навчання мають на меті військове освоєння території України. Заявляється про підготовку Україною силового рішення на "південному сході".
"З урахуванням того, що у навчанні, окрім американських ВМС, планується задіяння тактичної, патрульної та стратегічної авіації, а також контингентів збройних сил Болгарії, Грузії, Румунії, Туреччини та України, є вивчення передбачуваного театру військових дій у разі підготовки Києвом силового рішення на південному сході", — заявили в РФ.
В акваторії Чорного моря нині знаходиться ракетний есмінець Porter (нині знаходиться в Батумі) ВМС США, танкер John Lenthall (нині знаходиться в Батумі) та Mount Whitney (у південно-західній частині Чорного моря). Також над морем були польоти стратегічних бомбардувальників В-1В.
Нагадаємо, за словами глави МЗС України, Росія може перетворити Чорне море на своє внутрішнє озеро. Тому він закликає НАТО об'єднати зусилля для боротьби з Кремлем.
За інформацією Bloomberg, РФ потай перекинула танки в прикордонну з Україною область, проте їхні дії не спрямовані на залякування Києва.