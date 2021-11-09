РФ скрытно в ночное время перебросила танки в приграничную с Украиной область, — Bloomberg

Разведданные показывают, что передислокация российских войск осуществляется элитными наземными подразделениями, и действия Москвы направлены не на запугивание Киева.

Россия перебрасывает большое количество танков к границе с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes, подкрепляя опасения Запада по поводу сообщений о наращивании военных сил РФ вблизи украинской территории.

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Известно, что подразделение танков Т-80У было передислоцировано на железнодорожную станцию в Воронежской области. Специалисты Janes предположили, что российские военные направляются на полигон Погоново.

[ + – ] Полигон Погоново

Помимо этого, компания Janes идентифицировала 28-29 октября переброску танков и самоходной артиллерии одной и той же российской дивизии в Брянскую и Курскую области, которые расположены рядом с Украиной. США, как отмечают авторы статьи, активно следят за перемещением российских войск.

"Любые эскалационные или агрессивные действия со стороны России вызовут большую озабоченность у США", — предупреждал ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В Janes предупреждают, что последнее перемещение российских войск носит более скрытый характер, если сравнивать с предыдущими перебросками подразделений к границам Украины. Сейчас передислокация подразделений часто происходит ночью и осуществляется элитными наземными подразделениями, и, как отмечают американские эксперты, действия РФ направлены не на запугивание Украины, а на создание военной угрозы.

Власти Украины, в свою очередь, утверждают, что численность российских войск возле границ не претерпело существенных изменений после весенней эскалации конфликта, и призывают преждевременно не делать выводы о том, какие цели преследует Россия с переброской военных подразделений.

Ранее CNN в своем материале утверждал, что у РФ есть возможности для полномасштабного вторжения в Украину. По данным журналистов, часть американских чиновников расценивают передислокацию российских войск к границам с Украиной как подготовку для начала широкомасштабных боевых действий.

Другое американское издание WP также писало об увеличении российской военной группировки на границе с Украиной. В своей статье журналисты отмечали, что российское элитное подразделение — 1-я гвардейская танковая армияп — проводит передислокацию личного состава и техники к украинским территориям.