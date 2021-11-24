В российском МИД обвинили США в попытке разделить РФ и ЕС "маленькой войнушкой"

По словам Гаврилова, Россия не поддается на провокации Штатов и до последнего будет вести переговоры, пока Запад "не потеряет разум и голову".

Руководитель российской делегации в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что американские учения в Черном море направлены на разделение РФ и Евросоюза "маленькой войнушкой". Об этом сообщает ТАСС.

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Как заявил дипломат, Россия не поддается провокациям Штатов, а Минобороны все контролирует. При этом Кремль будет "спокойно вести переговоры", пока не наступит определенный момент и западные страны не "потеряют разум и голову".

"Мне кажется, главная цель США и "киевского режима", который сейчас не знает, что уже делать, — это хоть как-то отвлечь внимание от проблем внутри Украины. А для американцев — это разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты. Для этого все эти маневры и запугивания", — заявил Гаврилов.

Отметим, что учения, о которых заявляет Гаврилов, проходили в акватории Черного моря. В них принимали участие Грузия, Турция, США и Украина. Для учений Штаты отправили в море танкер, штабный корабль и эсминец. В России заявляли, что такие учения готовят Киев к вооруженному решению оккупированных территорий.

Напомним, по словам главы МИД Украины, Россия может превратить Черное море в свое внутренне озеро. СМИ также писали, что в РФ уже призвали десятки тысяч резервистов, которые будут обеспечивать порядок на захваченных территориях.