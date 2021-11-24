У російському МЗС звинуватили США у спробі розділити РФ та ЄС "маленькою війнушкою"

За словами Гаврилова, Росія не піддається на провокації Штатів і до останнього вестиме переговори, поки Захід "не втратить розум і голову".

Керівник російської делегації у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов заявив, що американські навчання у Чорному морі спрямовані на поділ РФ та Євросоюзу "маленькою війнушкою". Про це повідомляє ТАРС.

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Як заявив дипломат, Росія не піддається провокаціям Штатів, а Міноборони все контролює. При цьому Кремль "спокійно вестиме переговори", поки не настане певний момент і західні країни не "втратять розум і голову".

"Мені здається, головна мета США та "київського режиму", який зараз не знає, що вже робити, — це хоч якось відволікти увагу від проблем усередині України. А для американців — це розділити Європу та Росію через маленьку війнушку. Їх не хвилює, які будуть результати. Для цього всі ці маневри та залякування", — заявив Гаврилов.

Зауважимо, що навчання, про які заявляє Гаврилов, проходили в акваторії Чорного моря. У них брали участь Грузія, Туреччина, США й Україна. Для навчань Штати відправили в море танкер, штабний корабель та есмінець. У Росії заявляли, що такі навчання готують Київ до збройного рішення окупованих територій.

Нагадаємо, за словами глави МЗС України, Росія може перетворити Чорне море на своє внутрішнє озеро. ЗМІ також писали, що в РФ вже закликали десятки тисяч резервістів, які забезпечуватимуть порядок на захоплених територіях.