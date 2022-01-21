Іспанія спрямувала військові кораблі в Чорне море через загрозу вторгнення РФ в Україну

В іспанському Міноборони запевнили, що НАТО "захищатиме та відстоюватиме суверенітет будь-якої країни, яка може або хоче вступити до Альянсу".

Іспанія спрямувала військові кораблі в Чорне та Середземне моря, щоб приєднатися там до військово-морських сил НАТО на тлі нарощування концентрації російських військ поблизу кордонів України. Про це повідомила міністриня оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє агентство Reuters.

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Глава відомства заявила, що іспанський тральщик уже перебуває в дорозі, тоді як фрегат (за даними europa press — Blas de Lezo) відпливе протягом трьох-чотирьох днів. Крім цього, Мадрид розглядає можливість відправлення винищувачів на територію Болгарії.

Міністриня оборони, коментуючи ситуацію довкола України, зазначила, що Росія не може "вказувати якійсь державі, що робити", й у зв'язку з цим Альянс "захищатиме та відстоюватиме суверенітет будь-якої країни, яка може або хоче вступити до НАТО". Водночас Роблес наголосила, що іспанська сторона віддає перевагу "виключно дипломатичному шляху" врегулювання конфлікту.

Журналісти нагадали, що у вівторок, 18 січня, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном скоординовану відповідь на загрозу вторгнення Росії на територію України.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що флотилія російських десантних кораблів зайшла в протоку Ла-Манш, щоб, ймовірно, попрямувати до Чорного моря. Судна можуть взяти участь у вторгненні військ РФ в Україну.

Також ми писали про те, що влада США не планує відправляти свої війська на українську територію у разі нападу держави-агресора.