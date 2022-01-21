Испания направила военные корабли в Черное море из-за угрозы вторжения РФ в Украину

В испанском Минобороны заверили, что НАТО будет "защищать и отстаивать суверенитет любой страны, которая может или хочет вступить в Альянс".

Испания направила военные корабли в Черное и Средиземное моря, чтобы присоединиться там к военно-морским силам НАТО на фоне наращивания концентрации российских войск вблизи границ Украины. Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает агентство Reuters.

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Глава ведомства заявила, что испанский тральщик уже находится в пути, в то время как фрегат (по данным europa press — Blas de Lezo) отплывет в течение трех-четырех дней. Помимо этого Мадрид рассматривает возможность отправки истребителей на территорию Болгарии.

Министр обороны, комментируя ситуацию вокруг Украины, отметила, что Россия не может "указывать какому-либо государству, что делать", и в связи с этим Альянс "будет защищать и отстаивать суверенитет любой страны, которая может или хочет вступить в НАТО". В то же время Роблес подчеркнула, что испанская сторона отдает предпочтение "исключительно дипломатическому пути" урегулирования конфликта.

Журналисты напомнили, что во вторник, 18 января, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном скоординированный ответ на угрозу вторжения России на территорию Украины.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что флотилия российских десантных кораблей зашла в пролив Ла-Манш, чтобы, предположительно, направиться в Черное море. Суда могут принять участие во вторжении войск РФ в Украину.

Также мы писали о том, что власти США не планируют направлять свои войска на украинскую территорию в случае нападения государства-агрессора.