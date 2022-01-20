США не будут отправлять свои войска в Украину в случае вторжения РФ, — AP

По информации журналистов, если США начнут войну против РФ в Украине, это на долгие годы "свяжет силы и ресурсы" страны и может привести к большим человеческим жертвам.

Администрация президента США Джо Байдена не планирует отвечать в случае полномасштабного вторжения России в Украину отправкой своих войск. Война с Россией стала бы для Соединенных Штатов огромной авантюрой, учитывая ее потенциал дестабилизации региона и эскалации до страшного риска обмена ядерными ударами, пишет американское агентство Associated Press.

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Причина отказа США от непосредственного участия в войне России против Украины проста. У Соединенных Штатов нет никаких договорных обязательств перед Украиной, говорится в материале.

В то же время, Вашингтон не может вообще не реагировать на российскую агрессию против Украины, ведь это может означать его молчаливое согласие с будущими действиями РФ против других стран Восточной Европы, таких как Эстония, Латвия и Литва, которые как члены НАТО имеют гарантии безопасности от Соединенных Штатов и остальной части Альянса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен недавно заявил о "непоколебимой приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины". Но при этом он никак не определил пределы этого обязательства.

Отмечается, что если США начнут войну против России в Украине, это может на долгие годы связать их силы и ресурсы и привести к большим человеческим жертвам с неопределенным исходом. Тем временем это направление не является приоритетом для США. Администрация Байдена сейчас пытается сосредоточить внимание на Китае как на ключевой угрозе безопасности.

Журналисты также считают, что с помощью Соединенных Штатов и других союзников Украина могла бы удержать Путина от агрессивных действий, если бы он знал, что цена будет слишком высока.

"Ключ к противодействию российским амбициям состоит в том, чтобы не допустить быстрой победы Москвы и увеличить экономические, политические и военные издержки путем введения экономических санкций, обеспечения политической изоляции от Запада и повышения вероятности затяжного восстания, которое истощает российские вооруженные силы", — написали политолог Сет Джонс и бывший офицер ЦРУ Филип Василевски в анализе для Центра стратегических и международных исследований.

На какую помощь от США может рассчитывать Украина в случае вторжения РФ?

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал на прошлой неделе, что США "резко увеличат" поддержку "территориальной целостности и суверенитета" Украины. Но он не назвал, как это будут делать.

Администрация Байдена заявляет, что она также открыта для отправки военного подкрепления союзникам по НАТО на восточном фронте.

Джонс и Василевски считают, что в дополнение к жестким санкциям против РФ в случае вторжения Соединенные Штаты должны предоставить бесплатно Украине широкий спектр военной помощи.

Эта помощь может быть доставлена ​​открыто с помощью американских войск, включая силы специальных операций, или это может быть тайная операция под руководством ЦРУ, санкционированная президентом США, отмечают аналитики.

Но это чревато риском попадания американских военных на линию огня и вовлечения США в тот самый бой, которого они хотят избежать.

Напомним, ранее МИД Украины подтвердил экстренные поставки оружия от США еще на $200 млн. Таким образом, общий объем военной поддержки Украине со стороны США увеличился до 650 млн долларов — это больше, чем за любой прошлый год, начиная с 2014-го.