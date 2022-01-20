"Скорая оборонная помощь". МИД Украины подтвердил экстренные поставки оружия от США еще на $200 млн

Украина получит дополнительное оборонное и летальное оружие и военное оборудование, которое заранее не согласовывали.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил сообщения о том, что США предоставили Украине дополнительную военную помощью в сфере безопасности еще на 200 млн долларов. Об этом глава украинского МИДа заявил на недавнем брифинге.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Дмитрий Кулеба сообщил, что в дополнение к пакету военной помощи общей стоимостью 60 млн долларов, который Украина получила в декабре, стране предоставят оборудование, а также оборонное и летальное оружие.

"Сегодня я также могу подтвердить, что администрация Байдена недавно одобрила выделение 200 млн долларов дополнительной помощи Украине", – отметил министр.

Таким образом, общий объем военной поддержки Украине со стороны США увеличился до 650 млн долларов — это больше, чем за любой прошлый год, начиная с 2014-го.

По словам Кулебы, дополнительные 200 млн заранее не согласовывались, это "скорая оборонная помощь" со стороны США. Соединенные Штаты, отмечает дипломат, планируют и в дальнейшем укреплять обороноспособность Украины.

Кулеба назвал предоставленную военную поддержку существенной и по объемам и по позициям, которые Украине необходимо было закрыть.

В прошлом году украинское руководство передало США перечень того, в чем была насущная необходимость, в т.ч. в летальное вооружение и военное оборудование, которое не считается летальным оружием.

Ранее Фокус сообщал, что руководство Чехии заявило о готовности поставлять оружие и военное оборудование Украине. Чешское государство исторически и политически находится на стороне Украины, — такое заявление сделали местные власти.