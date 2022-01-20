"Швидка оборонна допомога". МЗС України підтвердило екстрені поставки зброї від США ще на $200 млн

Україна отримає додаткову оборонну та летальну зброю та військове обладнання, яке заздалегідь не погоджували.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення про те, що США надали Україні додаткову військову допомогу у сфері безпеки ще на 200 млн доларів. Про це глава українського МЗС заявив на нещодавньому брифінгу.

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Дмитро Кулеба повідомив, що на додаток до пакету військової допомоги загальною вартістю 60 млн доларів, який Україна отримала в грудні, країні нададуть обладнання, а також оборонну та летальну зброю.

"Сьогодні я також можу підтвердити, що адміністрація Байдена нещодавно схвалила виділення 200 млн доларів додаткової допомоги Україні", — зазначив міністр.

Так, загальний обсяг військової підтримки Україні з боку США збільшився до 650 млн доларів — це більше, ніж за будь-який минулий рік, починаючи з 2014-го.

За словами Кулеби, додаткові 200 млн заздалегідь не узгоджувалися, це "швидка оборонна допомога" з боку США. Сполучені Штати, зазначає дипломат, планують і надалі зміцнювати обороноздатність України.

Кулеба назвав надану військову підтримку суттєвою і за обсягами та за позиціями, які Україні необхідно було закрити.

Минулого року українське керівництво передало США перелік того, в чому була нагальна потреба, зокрема летальне озброєння та військове обладнання, яке не вважається летальною зброєю.

Раніше Фокус повідомляв, що керівництво Чехії заявило про готовність постачати зброю та військове обладнання Україні. Чеська держава історично та політично перебуває на боці України, — таку заяву зробила місцева влада.