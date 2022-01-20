Чехия готова поставлять Украине оружие и военное оборудование - Минобороны

В оборонном ведомстве заявили, что их государство исторически и политически находится на стороне Украины. Поэтому они сделают все возможное, чтобы помочь нашей стране.

Новое правительство Чехии изъявило желание помочь Украине на фоне возможного вторжения России на территорию Украины. Чехия готова продать или отправить оружие и военное оборудование Киеву. Об этом рассказала министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает чешское издание Hospodářské noviny.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Чешская Республика исторически, политически и в плане союзов находится на стороне Украины. Если Украина нуждается в помощи, мы сделаем все возможное, чтобы помочь", — сказала Чернохова.

По словам министра, поставку вооружения следует согласовать со странами "Вышеградской четверки", Германией, Австрией, и странами Балтии. Чернохова добавила, что в Украине должны решить, какие именно военные материалы и вооружение нужны стране.

В "Вышеградскую четверку" входят Польша, Чехия, Венгрия и Словакия.

Сообщается, что в ближайшее время в Прагу должен приехать глава военных сил Украины Валерий Залужный. Тем временем министр обороны Чехии ведет переговоры с главнокомандующим чешской армии Алешем Опатой о возможных потребностях Украины.

Министр добавила, что в правительственной коалиции Чехии есть позитивный консенсус по вопросу Украины.

"Я не могу говорить от имени других министров, но я много консультируюсь с министром иностранных дел Яном Липавским, и наши взгляды на помощь Украине совпадают", — заявила Яна Чернохова.

В ближайшее время пройдут совместные военные учения. Чешская армия отправит 6 своих военных спецназовцев в Украину для проведения совместных учений "Серебряная сабля 2022" в конце Февраля или в начале марта. Известно, что учения состоятся по плану НАТО по развитию ВСУ.

Фокус писал о том, что США разрешили странам Балтии поставить Украине ракеты Stinger и Javelin. Госдеп дал разрешение Литве, Латвии и Эстонии поставлять ракеты и другое американское вооружение в Украину. Такое решение было принято на фоне возможного вторжения России в Украину. Все 3 страны Балтии входят в НАТО.

Сообщалось, что Великобритания планирует отправить больше вооружения для Украины. Украину планируют оснастить дополнительно 2000 единицами противотанковых ракетных систем. Министр обороны Великобритании заявил, что намерена и дальше поддерживать суверенитет Украины и общие интересы двух стран.