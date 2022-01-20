Великобритания планирует отправить больше оружия в Украину — Daily Mail

По словам министра обороны Великобритании, Украина может получить дополнительно 2000 единиц противотанковых ракетных систем.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенное Королевство готова отправить больше оружия в Украину, чтобы предотвратить российское вторжение. Об этом пишет Daily Mail.

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В частности Уолесс сказал, что Великобритания может дополнительно доставить 2000 единиц пусковых установок противотанковых ракет, часть которых на этой неделе уже прибыли в Украину.

В эксклюзивном интервью изданию министр сказал: "Я буду внимательно изучать вопрос о направлении в Украину большего количества оборонительного вооружения.Великобритания намерена поддерживать Украину, ее суверенитет и наши общие интересы. Британия поддерживает своих союзников", — отметил Уолесс, добавив при этом, что военная помощь Украине со стороны Великобритании продолжается уже 8 лет.

Реакция Кремля

В свою очередь в посольстве России в Великобритании отреагировали на поставку противотанкового оружия в Украину и обвинила британскую сторону в разжигании напряженности в регионе.

"Совершенно ясно, что отправка Великобританией летального оружия в Украину только подогреет кризис и усилит напряженность", — отметили российские дипломаты.

Позиция Украины

Со своей стороны Украина вчера потребовала введения экономических санкций против России до вторжения, а не после. Министр обороны Алексей Резников заявил, что он хочет принять меры против режима российского лидера Владимира Путина и его окружения уже сейчас. Он считает, что промедление может обернуться катастрофой для Европы, поскольку эскалация конфликта между РФ и Украиной приведет к большим жертвам и вызовет наплыв беженцев в страны ЕС.

'Наши партнеры могут сделать больше — например, ввести санкции до вторжения, а не после. Давайте покажем Кремлю, что вы понимаете угрозу и как можно сделать вторжение очень дорогим для них", — подчеркнул Резников.

Издание пишет, что возможность дополнительных поставок оружия со стороны Великобритании будет приветствоваться украинским правительством, которое назвало поставки вооружения военно-транспортными самолетами на этой неделе "первым необходимым шагом".

Ранее сообщалось что Великобритания, за двое суток с момента оглашения о поставках противотанковых комплексов, направила уже 6 самолетов Королевских ВВС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал этот шаг со стороны Великобритании и сказал, что "это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности".