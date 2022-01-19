Великобритания за двое суток поставила Украине свыше 1000 противотанковых NLAW (видео)

В Киев прибыло уже 6 самолетов Королевских ВВС, которые перевозят по 180 комплексов за один раз.

Великобритания, за двое суток с момента оглашения о поставках противотанковых комплексов, направила уже 6 самолетов Королевских Военно-воздушных сил. Они поставляют Украине ПТРК NLAW. Об этом сообщает Defense Express.

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Высокоточные противотанковые ракетные комплексы NLAW поставляются самолетами С-17А Globemaster III. Как стало известно из видео АрміяInform, на один борт погружают 10 паллет с 18 пусковыми установками. Таким образом выходит, что за 1 рейс самолет перевозит 180 ПТРК. Таким образом за 6 рейсов Украина может получить 1080 противотанковых комплексов. Однако при условии, что все шесть самолетов были одинаково загружены.

[ + – ] Борты с противотанковыми комплексами Фото: Defense Express

В издании подчеркивают, что точно неизвестно, сколько самолетов с британской помощью прилетали в Украину. Данные сервиса FlightRadar 24 показывает только те самолеты, которые показывают свое передвижение при помощи специального датчика. Воздушные судна Королевских ВВС могли его не включать или включать, но с ложными данными. Поэтому 6 самолетов это известный минимум.

Вместе с этим стало известно, что в Украину уже направлен 7 борт из Великобритании. Таким образом количество ПТРК NLAW может достичь 1260 единиц.

[ + – ] 7 рейс в Украину

NLAW — это противотанковый комплекс ближнего радиуса действия (до 800 метров). Разработана компанией Saab Bofors Dynamics. Стрелок за 3-5 секунд может навести на цель и уничтожить ее. Стрельба реализуется по принципу "выстрелил и забыл". Оператору не нужно вести ракету во время ее пути к объекту.

Напомним, 17 января министр обороны Бен Уоллес анонсировал поставку легки противотанковых оборонительных систем Украине для повышения обороноспособности от российской угрозы. Позднее стало известно, что британские военные самолеты облетают воздушное пространство Германии из-за позиции о поставках вооружения Украине по линии НАТО.