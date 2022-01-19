Великобританія за дві доби поставила Україні понад 1 000 протитанкових NLAW (відео)

До Києва прибуло вже 6 літаків Королівських ВПС, які перевозять по 180 комплексів за один раз.

Великобританія, за дві доби з моменту оголошення про постачання протитанкових комплексів, спрямувала вже 6 літаків Королівських Військово-повітряних сил. Вони постачають Україні ПТРК NLAW. Про це повідомляє Defense Express.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Високоточні протитанкові ракетні комплекси NLAW постачаються літаками С-17А Globemaster III. Як стало відомо з відео АрміяInform, на один борт занурюють 10 палет із 18 пусковими установками. Так, виходить, що за 1 рейс літак перевозить 180 ПТРК. Так, за 6 рейсів Україна може отримати 1 080 протитанкових комплексів. Проте, за умови, що всі шість літаків були однаково завантажені.

[ + – ] Борти з протитанковими комплексами Фото: Defense Express

У виданні наголошують, що точно невідомо, скільки літаків із британською допомогою прилітали в Україну. Дані сервісу FlightRadar 24 показують тільки літаки, які показують своє пересування за допомогою спеціального датчика. Повітряні судна Королівських ВПС могли його не вимикати або вмикати, але з хибними даними. Тому 6 літаків — це відомий мінімум.

Водночас стало відомо, що в Україну вже відправлено 7 борт із Великобританії. Так кількість ПТРК NLAW може досягти 1 260 одиниць.

[ + – ] 7 рейс в Україну

NLAW — це протитанковий комплекс ближнього радіусу дії (до 800 метрів). Розроблено компанією Saab Bofors Dynamics. Стрілок за 3-5 секунд може навести на ціль і знищити її. Стрільба реалізується за принципом "вистрілив і забув". Оператор не повинен вести ракету під час її шляху до об'єкта.

Нагадаємо, 17 січня міністр оборони Бен Воллес анонсував постачання легких протитанкових оборонних систем Україні для підвищення обороноздатності від російської загрози. Пізніше стало відомо, що британські військові літаки облітають повітряний простір Німеччини через позицію про постачання озброєння Україні по лінії НАТО.