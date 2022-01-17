Для самооборони від Росії: Великобританія поставить Україні протитанкові системи
Подібне озброєння, вважає міністр оборони Бен Воллес, підвищить боєздатність України у разі військового вторгнення.
Великобританія поставить Україні легкі протитанкові оборонні системи, щоби підвищити її оборонні здібності на тлі військової ескалації Росії. Про це сказав британський міністр оборони Бен Воллес, виступаючи в парламенті, пише Reuters.
Ці системи не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для РФ. Їх слід використовувати для самооборони, уточнив міністр.
Уоллес запросив російського колегу Сергія Шойгу приїхати в Лондон найближчим часом і обговорити кризу, що склалася.
Нагадаємо, що Україна в січні цього року вимагає від німецького уряду негайно розблокувати постачання зброї по лінії НАТО.
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