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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Для самооборони від Росії: Великобританія поставить Україні протитанкові системи

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Фото: militaryarms | Росія може перевозити військову техніку з Далекого Сходу

Подібне озброєння, вважає міністр оборони Бен Воллес, підвищить боєздатність України у разі військового вторгнення.

Великобританія поставить Україні легкі протитанкові оборонні системи, щоби підвищити її оборонні здібності на тлі військової ескалації Росії. Про це сказав британський міністр оборони Бен Воллес, виступаючи в парламенті, пише Reuters.

Ці системи не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для РФ. Їх слід використовувати для самооборони, уточнив міністр.

За словами Воллеса, зброя РФ загрожувати не буде
За словами Воллеса, зброя РФ загрожувати не буде

Уоллес запросив російського колегу Сергія Шойгу приїхати в Лондон найближчим часом і обговорити кризу, що склалася.

Нагадаємо, що Україна в січні цього року вимагає від німецького уряду негайно розблокувати постачання зброї по лінії НАТО.

Фокус раніше писав, що НАТО не відправлятиме в Україну військових у разі війни з Росією. Натомість Альянс надасть боєприпаси та протитанкові ракетні комплекси.

Росія продовжує нарощувати військову міць на кордоні з Україною. Зокрема, 15 січня розслідувальна організація Conflict Intelligence Team представила відеорухи військової техніки у бік України з Далекого Сходу. Відео знайшли у соцмережі TikTok з музичних треків про війну гуртів "Фактор 2" та "Любе".

Розвідувальна спільнота США стверджувала, що Росія підготувала групу бойовиків, щоб влаштувати провокацію для початку вторгнення в Україну.