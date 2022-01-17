Для самооборони від Росії: Великобританія поставить Україні протитанкові системи

Подібне озброєння, вважає міністр оборони Бен Воллес, підвищить боєздатність України у разі військового вторгнення.

Великобританія поставить Україні легкі протитанкові оборонні системи, щоби підвищити її оборонні здібності на тлі військової ескалації Росії. Про це сказав британський міністр оборони Бен Воллес, виступаючи в парламенті, пише Reuters.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Ці системи не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для РФ. Їх слід використовувати для самооборони, уточнив міністр.

[ + – ] За словами Воллеса, зброя РФ загрожувати не буде

Уоллес запросив російського колегу Сергія Шойгу приїхати в Лондон найближчим часом і обговорити кризу, що склалася.

Нагадаємо, що Україна в січні цього року вимагає від німецького уряду негайно розблокувати постачання зброї по лінії НАТО.

Фокус раніше писав, що НАТО не відправлятиме в Україну військових у разі війни з Росією. Натомість Альянс надасть боєприпаси та протитанкові ракетні комплекси.

Росія продовжує нарощувати військову міць на кордоні з Україною. Зокрема, 15 січня розслідувальна організація Conflict Intelligence Team представила відеорухи військової техніки у бік України з Далекого Сходу. Відео знайшли у соцмережі TikTok з музичних треків про війну гуртів "Фактор 2" та "Любе".

Розвідувальна спільнота США стверджувала, що Росія підготувала групу бойовиків, щоб влаштувати провокацію для початку вторгнення в Україну.