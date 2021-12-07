НАТО надасть ЗСУ боєприпаси, системи ППО та РЕБ у разі повномасштабного вторгнення РФ, — ЗМІ

Союзники Альянсу також планують постачати Україну розвідданими з супутників у режимі реального часу для швидкого виявлення та знищення противника.

США та союзники по НАТО проінспектували стан ЗСУ, обговоривши можливі поставки додаткового озброєння у разі повномасштабного вторгнення РФ до України. Про це повідомляє "Цензор.НЕТ", посилаючись на свої високопоставлені джерела.

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За даними журналістів, Північноатлантичний Альянс не планує спрямовувати свої підрозділи в Україну, якщо розпочнуться широкомасштабні бойові дії з армією РФ.

Проте, як зазначають джерела, НАТО планує надіслати Україні озброєння для поповнення запасів у критичних галузях.

Йдеться про боєприпаси для гармат, а також протитанкові ракетні комплекси. Крім цього, за даними інсайдерів, Альянс може передати ЗСУ системи ППО та засоби РЕБ.

У разі початку повномасштабного вторгнення РФ країни НАТО планують постачати Україну розвідувальними даними з супутників і БПЛА, зокрема в режимі реального часу, що дозволить, як зазначають джерела, "різко підвищити ситуаційну поінформованість ЗСУ про становище супротивника, зокрема швидко позначити цілі (для знищення — ред.)".

Раніше лідер "республіканців" у Сенаті Мітч Макконнелл закликав Джо Байдена постачати Україні озброєння без жодних обмежень. За словами політика, союзники НАТО налякані можливим вторгненням РФ в Україну, і Вашингтон має відправляти Києву зброю, яка використовуватиметься для оборони від російської агресії.

Видання Foreign Policy 7 грудня поінформувало, що глава Міноборони України Олексій Резніков запросив у США частину озброєння, яке призначалося для влади Афганістану. Йдеться про засоби РЕБ та ППО, які раніше ніколи не постачалися в Україну.

CNN, посилаючись на свої джерела, стверджувало, що США розглядають питання про постачання вертольотів і ракетних комплексів в Україну на тлі можливого вторгнення РФ.