НАТО предоставит ВСУ боеприпасы, системы ПВО и РЭБ в случае полномасштабного вторжения РФ, — СМИ

Союзники по Альянсу также планируют снабжать Украину разведданными со спутников в режиме реального времени для быстрого обнаружения и уничтожения противника.

США и союзники по НАТО проинспектировали состояние ВСУ, обсудив возможные поставки дополнительного вооружения в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом информирует "Цензор.НЕТ", ссылаясь на свои высокопоставленные источники.

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По данным журналистов, Североатлантический Альянс не планирует направлять свои подразделения в Украину, если начнутся широкомасштабные боевые действия с армией РФ.

Однако, как отмечают источники, НАТО планирует отправить Украине вооружение для пополнения запасов в критических сферах.

Речь идет о боеприпасах для пушек и орудий, а также противотанковых ракетных комплексах. Помимо этого, по данным инсайдеров, Альянс может передать ВСУ системы ПВО и средства РЭБ.

В случае начала полномасштабного вторжения РФ страны НАТО планируют снабжать Украину разведывательными данными со спутников и БПЛА, в том числе в режиме реального времени, что позволит, как отмечают источники, "резко повысить ситуационную осведомленность ВСУ о положении противника, в том числе – быстро обозначить цели (для уничтожения — ред.)".

Ранее лидер "республиканцев" в Сенате Митч Макконнелл призвал Джо Байдена поставлять Украине вооружение без каких-либо ограничений. По словам политика, союзники НАТО напуганы возможным вторжением РФ в Украину, и Вашингтон должен отправлять Киеву оружие, которое будет использоваться для обороны от российской агрессии.

Издание Foreign Policy 7 декабря проинформировало, что глава Минобороны Украины Алексей Резников запросил у США часть вооружения, которое предназначалось для властей Афганистана. Речь идет о средствах РЭБ и ПВО, которые ранее никогда не поставлялись в Украину.

CNN, ссылаясь на свои источники, утверждало, что США рассматривают вопрос о поставках вертолетов и ракетных комплексов в Украину на фоне возможного вторжения РФ.