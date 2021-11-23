Вертолеты, Stinger, Javelin: в США обсуждают дополнительные поставки вооружения Украине, - CNN

В администрации Байдена, как пишут журналисты, делают все, чтобы не быть застигнутыми врасплох военной операцией РФ, как это было с Обамой в 2014 году. Поэтому сейчас обсуждают поставки оружия и новый пакет санкций.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос отправку военных советников, оборудования и вооружения в Украину из-за наращивания войск РФ у границ. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на многочисленные источники, осведомленные в этих процессах.

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Сообщается, что из-за вероятной военной операции России в январе-феврале 2022 года против Украины, в США начали готовить новый пакет помощи. В частности, речь идет о противотанковых ракетах, ПТРК Javelin, а также минометах. Также в Украину могут отправить военных советников.

Рассматривается вопрос поставок комплексов Stinger. Также в администрации рассматривают вопрос поставок в Украину вертолетов Ми-17 (это экспортный вариант вертолета Ми-8, — Фокус), которые были закуплены для Афганистана. Пентагон сейчас обдумывает, что делать с оборудованием, которое закупалось для Афганистана. Поэтому один из вариантов это поставить его украинской стороне.

Stinger — это переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля-воздух", предназначенный для уничтожения низколетящих самолетов и вертолетов. Принята на вооружение США в 1981 году. Максимальная прицельная дальность 200-4500 метров. Масса ПЗРК составляет 14,3 кг.

Другие источники издания высказывают обеспокоенность тем, что поставка Stinger может быть расценена Кремлем как серьезная эскалация конфликта. Чиновники также рассматривают вопрос дополнительных жестких санкций, которые обсуждаются с союзниками на Западе.

Как пишут в издании, на этот раз в США относятся более серьезно к возможности вторжения РФ в Украину. Они полны решимости не быть застигнуты врасплох военной операцией Кремля, как это было с администрацией Барака Обамы в 2014 году, когда был аннексирован Крым.

Напомним, начальник ГУР МО Украины Кирил Буданов заявил, что РФ планирует напасть на Украину в январе-феврале 2022 года. Перед этим планируется ряд психологических операций, которые подорвут способность Украины к защите. После этого могут последовать авиаудары, атака артиллерии и бронетанковых соединений. По информации Bloomberg, РФ уже призвала десятки тысяч резервистов для безопасности на оккупированных территориях.

При этом в Совете федерации РФ отвергли возможность нападения на Украину заявив, что они "никогда не использовали свои Вооруженные силы для захвата чужой территории".