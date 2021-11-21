Атакуют с трех сторон: украинская разведка показала схему и сообщила дату нападения России (фото)

По информации ГУР Минобороны, Кремль планирует провести ряд психологических операций, которые подорвут способность Украины к защите. После этого могут последовать авиаудары, атаки артиллерии и бронетанковых частей на Одессу, Мариуполь и со стороны Беларуси.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью для Military Times заявил, что Россия планирует атаку на конец января — начало февраля 2022 года.

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По словам Буданова, Россия планирует значительно более масштабное нападение, чем все операции с 2014 года. Атака, вероятно, будет включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки. После этого российские Воздушно-десантные войска пойдут в атаку на востоке Украины, на Одессу и на Мариуполь. Вероятно также вторжение со стороны Беларуси.

Всего Россия накопила 40 батальонно-тактических групп:

94 000 военных

1200 танков

2900 БМП и ББМ

1600 артиллерийских установок

330 единиц авиации

75 кораблей

6 подводных лодок.

[ + – ] Карта возможной схемы нападения на Украину Фото: Минобороны Украины

Россия размещает в оккупированном Крыму баллистические системы "Искандер", а также наращивает количество военных.

Перед любой атакой сначала будет серия психологических операций, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине и подорвать способность страны к защите.

"Они хотят разжечь беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против правительства", — заявил Буданов.

Россия работает сразу в нескольких направлениях: "вагнергейт", протесты против вакцинации от коронавируса, а также ряд операций для демонстрации того, что "власти предали народ". В план Кремля также входит и дестабилизация на границе Беларуси и Польши.

"Мы не совсем уверены в том, что задумал господин Путин. Но эти движения, безусловно, привлекли наше внимание. И я бы призвал Россию быть более прозрачным в том, что они собираются предпринять, чтобы выполнить Минские договоренности. Наша поддержка территориальной целостности суверенитета Украины остается неизменной", — заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Посольство России на запрос журналистов не предоставило комментариев о накоплении войск.

Напомним, согласно информации CBS News, атака россиян возможна с наступлением холодов. В США предупреждают своих союзников о возможном вторжении.

При этом американские аналитики считают, что РФ может захватить Киев за несколько часов.