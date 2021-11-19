"Россия может захватить Киев за несколько часов", - аналитики США (фото)
Если США и Европа не убедят Кремль в том, что им не стоит атаковать Украину, то 100-тысячное войско, скопленное в относительной близости от нашей страны, сможет атаковать столицу.
Россия продолжает неуклонно наращивать свою военную мощь вблизи с Украиной. Анализ спутниковых данных показал, что в РФ нарастили на 17% количество военных построек для хранения и размещения войск. Об этом сообщают аналитики CSIS.
Центр стратегических и международных исследований (CSIS) — аналитический институт в США, базируется в Вашингтоне, округ Колумбия. Организация не имеет политических позиций и является непартийной и неприбыльной.
Согласно информации исследователей, персонал 41-й общевойсковой армии, который базируется в Новосибирске, ныне переведен в город Ельня. От Ельни до границы с Украиной около 250 км — это 4-5 часов езды на машине. 41-ая общевойсковая армия вместе с 144-й гвардейской мотострелковой дивизией могут оказаться сильнее ВСУ и "в течение нескольких часов захватят Киев".
Сдержать агрессию могут США и европейские союзники. Они должны публично и в частном порядке убедить Кремль в том, что нападение на Украину приведет к серьезным санкциям и углубит политическую изоляцию РФ от Запада.
Нынешнее скопление войск не связано с учениями
В отличие от весеннего наращивания войск у границ, нынешнее не связано с учениями. Из-за этого ряд западных стран, в том числе и США выражают свое беспокойство.
"Мы видим необычную концентрацию войск, и мы знаем, что Россия была готова использовать эти типы военных возможностей и раньше для проведения агрессивных действий против Украины", — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Россия, по оценкам аналитиков, накопила почти 100 000 военных вместе с наступательной техникой:
- танки Т80-У,
- САУ "Гвоздика", "Мста",
- БМП,
- РСЗО "Град",
- огнеметные системы "ТОС-1",
- баллистические РК "Искандер",
- зенитно-ракетные комплексы, а также машины поддержки.
Поводы для военной операции против Украины
При этом аналитики подчеркивают, неизвестно, готовится ли РФ к военной операции на востоке Украины в ближайшем будущем. Сейчас Россия сосредоточила свои усилия на усиления оккупационных формирований ОРЛО. Из-за этого наблюдается рост насилия в зоне ООС. Но в РФ есть как минимум два фактора для продолжения агрессии:
- Недовольство от углубления сотрудничества США и Украины как в военном, так и экономическом плане
- Проблемы в ЕС: недовольство Франции из-за решения США и Британии продать подлодки вместо французов, мигрантский кризис у границ Польши, а также близкое з завершению проект "Северного потока-2".
Напомним, Запад предупредил Украину о "высокой вероятности" дестабилизации со стороны РФ этой зимой. В Минобороны Украины отмечают, что дата возможной операции — декабрь этого года.