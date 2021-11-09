"Не платит за газ": В Германии выступили против участия Украины в сертификации "Северного потока – 2"

В Германии уверены, что быстрый запуск газопровода "Северный поток – 2" снизит цены на газ внутри страны.

Депутат бундестага от "Левой партии" Клаус Эрнст считает, что Украина не должна участвовать в сертификации газопровода "Северный поток – 2". Такое мнение он высказал в комментарии РБК.

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Украинский "Оператор ГТС Украины" 20 октября подал заявку на участие в сертификации газопровода в Федеральное сетевое агентство Германии. 7 ноября глава оператора Сергей Макогон сообщил, что решение по заявке примут на следующей неделе.

Эрнст назвал единственной задачей Украины "оплату счетов за газ". Он прокомментировал статью немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, в которой говорилось о попытках давления Соединенных Штатов на правительство Германии из-за обострения отношений между Россией и Украиной. Вашингтон хочет, чтобы Берлин влиял на процедуру сертификации газопровода и давил на Россию, уверяют источники издания.

Немецкий политик напомнил, что Германия и США заключили соглашение, по которому Германия должна прекратить поставки газа по "Северному потоку – 2", если Россия начнет использовать газопровод против Украины.

"Вся эта сделка – ерунда, она не будет реализована. Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам? Отойдем от темы газа. Если кто-то продает воздушные шары, тот, кто их покупает, должен заплатить. Американцы считают, что если Украина не платит за воздушные шары, то никто не должен их покупать у этого продавца. В Германии, если кто-то не оплачивает счета за газ, потому что у него нет денег, ему перекрывают газ", – отметил депутат.

Газовая ситуация в Германии

Депутат поддержал точку зрения премьер-министра Баварии и лидера Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зедера. Он призывал быстрее запустить "Северный поток – 2", чтобы снизить цены на газ в Германии.

"Если на рынок поступит больше газа, спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Сейчас предложение не отвечает высокому спросу. Речь идет о наполнении газовых хранилищ. На данный момент в хранилищах не так много газа, как прошлой зимой", – заявил Эрнст.

Недостаток объемов газа он объяснил резким ростом спроса на голубое топливо после начала пандемии коронавируса и приостановкой поставок газа поставщиками из Норвегии и Нидерландов.

Говоря о возможных трудностях и разногласиях по вопросу сертификации "Северного потока – 2" среди представителей политических элит, он отметил, что критически настроенные "Зеленые" и Свободно-демократическая партии Германии (СДПГ) должны быть реалистами.

"Иначе им ("Зеленым") придется объяснять немецким потребителям, почему цены на газ станут по их вине еще выше. СДПГ также нужно быть реалистами. Возможно, немецкому бизнесу стоит поговорить с дружественной партией и вразумить ее", – заявил политик.

Реакция США

Сегодня шесть американских сенаторов заявили о необходимости внести поправки в оборонный бюджет на следующий финансовый год. Эти поправки предусматривают обязательные санкции против оператора "Северного потока-2", компании Nord Stream 2 AG.

"Поскольку администрация президента США Джо Байдена не ввела санкции Конгресса против "Северного потока – 2" в начале этого года, Россия прекратила транзит газа через Украину и увеличила количество войск и военной техники на границе с ней. Путин публично предупреждал лидеров ЕС о том, чтобы они быстро сертифицировали газопровод, чтобы избежать худшего газового кризиса в Европе за последние годы. Пока администрация продолжает игнорировать двухпартийную волю Конгресса, мы будем продолжать продвигать законодательство, которое защищает наших союзников и интересы в Европе, одновременно противодействуя проектам пагубного влияния Кремля", – заявил сенатор-республиканец Джим Риш.

Его поддержали другие республиканцы: Роб Портман, Джон Баррасо, Рон Джонсон, Том Коттон и Тед Круз. Портман отметил, что решение Байдена отказаться от санкций придало смелости президенту России Владимиру Путину и нанесло ущерб Украине.

Сенатор Джонсон заявил, что Байден позволил завершить проект "Северный поток – 2" и таким образом вызвал угрозу европейской энергетической безопасности.

Фокус уже писал, что немецкий регулятор может продлить сертификацию "Северного потока – 2" до 8 мая 2022 года из-за бюрократических сложностей.

Путин говорил, что первую трубу "Северного потока – 2" уже заполнили газом, вторую обещают заполнить до конца этого года.

Глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко просил США и Германия наказать Россию санкциями за использование газа в качестве политического оружия.