Европейские бюрократы могут затянуть сертификацию "Северного потока – 2" до мая 2022 года

Еврокомиссия может принимать решение о правомерности запуска "Северного потока – 2" в течении четырех месяцев.

Немецкий регулятор может продлить сертификацию газопровода "Северный поток – 2" до 8 мая следующего года из-за бюрократических процедур. Об этом сообщило Bloomberg.

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Захотят ли европейские бюрократы ускорить процесс сертификации трубопровода, если энергетический кризис усилится, пока неизвестно.

Согласно графику, федеральное сетевое агентство Германии должно сертифицировать "Северный поток – 2" до 8 января. Bloomberg напомнило, что в прошлом месяце министерство экономики Германии оценило "Северный поток — 2" как "не представляющий опасности для энергоснабжения Германии и ЕС".

Результаты сертификации передадут Еврокомиссии. Чиновники могут сделать окончательный вывод через два месяца. Если потребуются дополнительные уточнения, им дадут еще столько же времени.

Федеральное объединение немецкой промышленности Германии (BDI) указывало на сильное влияние России в конфликте вокруг газопровода "Северный поток – 2". По словам главы BDI Зигфрида Русвурма, Москва может настаивать на том, чтобы газопровод сертифицировали раньше. Европа вправе отказаться, но тогда она будет вынуждена искать других поставщиков, сказал он.

Сжиженный газ из США также не является выходом.

"У США есть заказчик, готовый платить. Это – Китай. Во времена, когда спрос на газ превышает предложение, оференты обладают большей властью", – объяснил Русвурм.

Президент России Владимир Путин говорил, что Россия готова поставлять газ по "Северному потоку – 2" на следующий день после получения разрешения от регулятора Германии. Первый объем может составить 17,5 млрд кубометров.

Напомним, что в "Нафтогазе" заявили о готовности обеспечить дополнительные поставки газа в Европу на спецусловиях в качестве альтернативы "Северному потоку-2".

Фокус также писал, что к 18 октября удалось заполнить газом первую нитку "Северного потока-2". Процесс заполнения начали 4 октября.

В российском "Газпроме" заявляли о завершении строительства газопровода "Северный поток – 2" 10 сентября.