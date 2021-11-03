Європейські бюрократи можуть затягнути сертифікацію "Північного потоку-2" до травня 2022 року

Єврокомісія може ухвалювати рішення щодо правомірності запуску "Північного потоку-2" протягом чотирьох місяців.

Німецький регулятор може продовжити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" до 8 травня наступного року через бюрократичні процедури. Про це повідомило Bloomberg.

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Чи захочуть європейські бюрократи прискорити процес сертифікації трубопроводу, якщо енергетична криза посилиться, наразі невідомо.

Згідно з графіком, федеральне мережеве агентство Німеччини має сертифікувати "Північний потік-2" до 8 січня. Bloomberg нагадала, що минулого місяця міністерство економіки Німеччини оцінило "Північний потік-2" як такий, "що не становить небезпеки для енергопостачання Німеччини та ЄС".

Результати сертифікації передадуть Єврокомісії. Чиновники можуть зробити остаточний висновок за два місяці. Якщо потрібні додаткові уточнення, їм дадуть ще стільки часу.

Федеральне об'єднання німецької промисловості Німеччини (BDI) вказувало на сильний вплив Росії у конфлікті довкола газопроводу "Північний потік-2". За словами глави BDI Зігфріда Русвурма, Москва може наполягати на тому, щоб газопровід сертифікували раніше. Європа має право відмовитися, але тоді вона буде змушена шукати інших постачальників, сказав він.

Зріджений газ із США також не є виходом.

"У США є замовник, готовий платити. Це — Китай. У часи, коли попит на газ перевищує пропозицію, оференти мають більшу владу", — пояснив Русвурм.

Президент Росії Володимир Путін говорив, що Росія готова постачати газ "Північним потоком-2" наступного дня після отримання дозволу від регулятора Німеччини. Перший обсяг може становити 17,5 млрд кубометрів.

Нагадаємо, що в "Нафтогазі" заявили про готовність забезпечити додаткові поставки газу до Європи на спецумовах як альтернативу "Північному потоку-2".

Фокус також писав, що до 18 жовтня вдалося заповнити газом першу нитку "Північного потоку-2". Процес заповнення розпочали 4 жовтня.

У російському "Газпромі" заявляли про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" 10 вересня.