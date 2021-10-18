Першу нитку "Північного потоку-2" повністю заповнили технічним газом

Працівники проекту вже забезпечили необхідний тиск у газопроводі, який дозволить почати транспортування палива. Роботи над другою ниткою тривають.

Станом на понеділок, 18 жовтня, процес заповнення газом першої нитки трубопроводу "Північний потік-2", який розпочався 4 жовтня, завершено. Про це повідомила пресслужба компанії-оператора проекту Nord Stream 2 AG.

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Згідно із заявою, нитка наповнена технічним газом обсягом близько 177 млн кубічних метрів, що забезпечує рівень тиску, достатній для транспортування газу в подальшому.

"Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають. Про такі технічні кроки Nord Stream 2 повідомить додатково", — додали в компанії.

Нагадаємо, 10 вересня російська компанія "Газпром" оголосила про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". ЗМІ повідомляли, що Росія має намір запустити цей проект в експлуатацію вже в жовтні цього року.

Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) попередило Nord Stream 2 AG, що якщо компанія почне закачування газу в трубопровід до завершення процесу сертифікації цим органом, регулятор може покарати компанію-оператора. Коли саме "Північний потік-2" пройде сертифікацію, в регуляторі не уточнюється. За даними журналістів, цей процес займе не менше чотирьох місяців.

Тим часом "Нафтогаз" просить США та Німеччину ввести санкції проти оператора "Північного потоку-2". Глава правління української компанії заявив, що РФ використовує газ як зброю проти України.