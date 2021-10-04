Першу нитку "Північного потоку-2" почали заповнювати газом

Компанія-оператор російського трубопроводу стверджує, що об'єкт "пройшов незалежну сертифікацію", а наповнення відбувається з метою "технічного тестування".

З понеділка, 4 жовтня, почалося заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомила пресслужба компанії-оператора Nord Stream 2 AG.

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За словами представників компанії, трубопровід буде поступово наповнюватися газом, "щоб досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування". Про такі технічні процедури в Nord Stream 2 пообіцяли повідомити додатково.

"Газопровід був побудований і пройшов незалежну сертифікацію відповідно до застосовних технічних і галузевих стандартів, щоб забезпечити його надійну і безпечну експлуатацію. Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають", — додали в компанії.

Тим часом Датське енергетичне агентство (ДЕА) у понеділок повідомило, що перша нитка "Північного потоку-2" наразі має всі необхідні дозволи і може функціонувати.

"4 жовтня Датське енергетичне агентство погодилося з тим, що трубопровід B може бути введений в експлуатацію, оскільки Nord Stream 2 AG виконала необхідні умови, зокрема ті, що стосуються сертифікації", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 10 вересня, російська корпорація "Газпром" оголосила про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". ЗМІ стверджували, що Росія має намір запустити цей проєкт в експлуатацію вже в жовтні цього року.

У свою чергу у Федеральному мережевому агентстві Німеччини (Bundesnetzagentur) повідомляли, що якщо РФ почне закачування газу в трубопровід до завершення процесу сертифікації цим органом, регулятор може покарати компанію-оператора. При цьому для того, щоб орган сертифікував об'єкт, він повинен відповідати європейським правилам поділу, згідно з якими, одна і та ж компанія не може бути власником газопроводу і постачальником газу одночасно. Коли саме "Північний потік-2" пройде сертифікацію, у регуляторі не уточнюється.

13 вересня Федеральне мережеве агентство ФРН отримало пакет документів, необхідних для сертифікації. За даними журналістів, цей процес займе понад чотири місяці.