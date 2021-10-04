Первую нитку "Северного потока-2" начали заполнять газом

Компания-оператор российского трубопровода утверждает, что объект "прошел независимую сертификацию", а наполнение происходит с целью "технического тестирования".

С понедельника, 4 октября, началось заполнение газом первой нитки газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора Nord Stream 2 AG.

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По словам представителей компании, трубопровод будет постепенно наполняться газом, "чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования". О следующих технических процедурах в Nord Stream 2 пообещали сообщить дополнительно.

"Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются", — добавили в компании.

Тем временем Датское энергетическое агентство (ДЭА) в понедельник сообщило, что первая нитка "Северного потока-2" на данный момент имеет все необходимые разрешения и может функционировать.

"4 октября Датское энергетическое агентство согласилось с тем, что трубопровод B может быть введен в эксплуатацию, поскольку Nord Stream 2 AG выполнила необходимые условия, в том числе условия, касающиеся сертификации", — говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 10 сентября, российская корпорация "Газпром" объявила о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". СМИ утверждали, что Россия намерена запустить этот проект в эксплуатацию уже в октябре этого года.

В свою очередь в Федеральном сетевом агентстве Германии (Bundesnetzagentur) сообщали, что если РФ начнет закачку газа в трубопровод до завершения процесса сертификации этим органом, регулятор может наказать компанию-оператора. При этом для того, чтобы орган сертифицировал объект, он должен соответствовать европейским правилам разделения, согласно которым, одна и та же компания не может быть владельцем газопровода и поставщиком газа одновременно. Когда именно "Северный поток-2" пройдет сертификацию в регуляторе не уточняли.

13 сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ получило пакет документов, необходимых для сертификации. По данным журналистов, этот процесс займет не менее четырех месяцев.