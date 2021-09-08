Россия намерена пустить газ по "Северному потоку – 2" уже в следующем месяце, – Bloomberg (видео)
В "Газпроме" хотят запустить первую магистраль трубопровода 1-го октября. Вторая сможет заработать через два месяца.
По "Северному потоку — 2" начнут транспортировать газ из России в Германию начиная с 1 октября. Об этом сообщает издание Bloomberg.
Отмечается, что со следующего месяца газ будет поставляться с помощью одной магистрали, вторую могут запустить приблизительно через три месяца.
Что касается поступления газа с "Северного потока — 2" в европейскую газотранспортную систему, то дата его старта будет зависеть от немецкого регулятора.
Как известно, трубопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год берет свое начало на компрессорной станции в Ленинградской области. Заканчивается "Северный поток — 2" на балтийском побережье в ФРГ.
Строительство первой нитки трубопровода завершилось в июне, второй — в сентябре.
В настоящее время российский "Газпром" самостоятельно достраивает проект, поскольку швейцарская компания, выполнявшая работы о укладке, попала под американские санкции и остановила работы.
Примечательно, что 6 сентября на борту трубоукладочной баржи "Фортуна" была подготовлена к укладке последняя труба второй нитки газопровода "Северный поток – 2", получившая номер 200 858. Ее погрузят в территориальных водах Германии на дне Балтийского моря.
Ранее Фокус писал, почему Украине не нужна компенсация, предложенная США и Германией за "Северный поток — 2".