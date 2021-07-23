Смешной миллиард. Почему Украине не нужна компенсация, предложенная за "Северный поток-2"

США пошли на компромисс с Берлином, а Россия заключила Украину в "газовое кольцо". О том, какие варианты остаются, чтобы спасти украинскую ГТС после запуска "Северного потока-2", Фокус узнал у отраслевых экспертов.

Украина и "Северный поток-2": никаких гарантий нет

Несколько месяцев администрация американского президента Джо Байдена и правительство канцлера Германии Ангелы Меркель пытались урегулировать конфликт вокруг российского газопровода "Северный поток-2". Американцы готовы были пойти на компромисс с Берлином и Москвой, несмотря на настоятельные сигналы из Киева остановить строительство газопровода, запуск которого угрожает нашей национальной безопасности и может спровоцировать энергетический кризис в Украине. Запад обещал найти способ максимально снизить ущерб для Киева, и вот результат.

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21 июля Германия и США за спиной Украины приняли соглашение.

[ + – ] Запад обещал найти способ максимально снизить ущерб для Киева... и вот результа Фото: GettyImages.com

Американская сторона прекращает вмешиваться в строительство СП-2, а Берлин обещает "использовать все доступные рычаги", чтобы убедить Россию продлить контракт с Украиной на транзит газа после 2024 года еще на десять лет. В качестве компенсации за СП-2 Киеву выделят миллиард долларов инвестиций в Зеленый фонд Украины, который создадут и будут курировать немцы. Германия сразу внесет в фонд пожертвование в размере не менее 175 млн долларов. Оставшиеся от обещанного миллиарда долларов деньги докинут в "ближайшие бюджетные годы".

Также Берлин гарантирует ввести санкции против Кремля, если Россия попытается использовать газопровод в качестве политического рычага давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". США обещают Украине техническую и политическую поддержку.

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При потерях в 2 млрд долларов ежегодно при отсутствии транзита после 2024 года через украинскую ГТС один млрд долларов инвестиций – это смешные деньги,так оценивают эксперты подписанную Германией и США декларацию.

"Это мизерная сумма в сравнении с теми деньгами, которые нужны для "озеленения" Украины. Перспектива этого процесса растянется на десять лет. И 1 млрд долларов — это ничто. Нам предлагают журавля в небе, отбирая синицу", — комментирует Фокусу Андриан Прокип, эксперт программы "Энергетика" Украинского института будущего.

Оптимальным для Украины вариантом было бы соглашение на транзит газа на 15 лет в объеме 45-50 млрд кубометров в год

По словам Валентина Землянского, директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, финансовые компенсации в этой истории — это всего лишь деньги, которые, с учетом экономической ситуации в нашей стране, будут "проедены".

"Записать миллиард на Украину несложно. У Германии это предусмотрено в бюджете — финансирование водородных проектов. Вопрос, как эти проекты эффективно и быстро будут реализовываться. Любая сумма — это не решение вопроса", — говорит Фокусу эксперт.

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Вызывают сомнения и обещания Германии договориться с Россией о транзите газа через Украину после 2024 года. По словам Андриана Прокипа, такими формулировками Берлин абсолютно ничего не гарантирует Киеву. Как и в случае с введением санкций, если Россия будет использовать СП-2 в качестве рычага давления на другие страны.

"Россия в последние годы не раз демонстрировала несерьезное отношение к международным договоренностям. И каждый раз Германия говорила: нужно что-то делать, и ничего не делала. Все были "обеспокоены" Донбассом, Крымом, Скрипалями [дело об отравлении бывшего сотрудника российской разведки, гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году], Навальным [отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитичним веществом "Новичок"], но это не влияло на политику Германии в отношении России", — отмечает Прокип.

Украине нужно развивать формат Люблинского треугольника, найти компромиссы и выйти из конфликтов со странами Трехморья. В первую очередь, на венгерском и румынском направлениях.

Транзитный вопрос: кто заполнит украинский трубопровод

Готовиться к негативному сценарию Украине нужно было заранее, так как и ранее было понятно, что "Северный поток-2" достроят и рано или поздно он включится в работу, — говорит Валентин Землянский. Некоторые эксперты согласны с мнением главы Оператора ГТС Сергея Макогона, что оптимальным для Украины вариантом было бы соглашение на транзит газа на 15 лет в объеме 45-50 млрд кубометров в год. Но возникает вопрос — нужно ли это России?

Иными словами, заставить Россию согласиться на продолжение транзита в нужных Украине объемах – слабо реализуемый сценарий.

"Не представляю, как это можно реализовать. Даже если РФ согласится на транзит, потом вдруг произойдет авария в ее системе труб где-то под Воронежем, которую они не смогут устранить, ремонта не будет, и что вы будете с ними делать?" — говорит Александр Харченко, директор Центра исследования энергетики. И добавляет: такой сценарий требует не просто подписанной "Газпромом" бумаги, но четких гарантий – прозрачного механизма финансовых гарантий, страховки от европейских финансовых компаний.

[ + – ] "Нам предлагают журавля в небе, отбирая синицу", — говорит эксперт Фото: Российская газета

Сейчас речь идет о транзите после 2024 года в объеме 15 млрд кубометров, а это может вылиться в проблемы для украинской ГТС, которая рассчитана на гораздо большие объемы транзита. Харченко говорит, что ГТС не сможет работать на таких объемах, и Украине придется приложить технические усилия, чтобы фактически перекрыть полностью транзит, оставив при этом возможности для транспортировки газа внутри страны.

"Решение есть и Сергей Макогон о нем прекрасно знает", — отмечает Харченко.

Проблемным вопросом для ряда энергоэкспертов выглядит и общее сегодняшнее состояние украинской ГТС.

"Теперь мы можем ожидать, что в 2024 году транзит уменьшат до минимума. Вопрос, насколько мы готовы заниматься собственной газотранспортной системой, ведь внутри страны ничего не было сделано для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность украинской ГТС. И ни США, ни Германия нам в этом уже не помогут", — считает Валентин Землянский. И добавляет: Украине нужно прекратить разыгрывать роль жертвы, требуя компенсаций от больших геополитических игроков. Вместо этого нужно занять активную позицию и сделать все, чтобы остаться включенными в европейский газовый рынок не только как потребители, но и как полноценные транзитеры.

Украина и Европа: говорить и договариваться

По словам Александра Харченко, Украине важно занять активную позицию в переговорах с Европой и США.

"Мы должны продолжать переговоры с европейскими партнерами и максимально активно настаивать на двух вещах: чтобы Европа под лидерством Германии и при поддержке США ввела требования Третьего энергопакета ко всем магистральным газопроводам, которые ведут газ из России. Они все должны оказаться в одинаковом положении, потому что украинская ГТС выполняет требование Третьего энергопакета, а остальные — нет. И это противоречит правилам энергетической солидарности", — говорит Фокусу Харченко.

Для справки. Третий энергетический пакет — это действующий в ЕС пакет нормативных правовых актов, регулирующих энергетическую и газовую отрасль. В частности, он включает Газовую директиву, которая не позволяет одному человеку или группе людей контролировать добычу, продажу и транспортировку газа.

Эксперт подчеркивает, что европейские партнеры под предводительством Германии должны также настаивать на том, чтобы Газпром потерял статус монопольного экспортера газа в России.

Внутри страны ничего не было сделано для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность украинской ГТС

"Компания производит порядка 60% газа, если лишить ее нынешнего монопольного статуса, украинская ГТС будет конкурировать с новосозданными газопроводами. А гибкость и мощность нашей системы таковы, что мы можем предложить уникальные условия экспортерам и покупателям, чтобы выиграть. И это будет коммерческая конкуренция, а не политическое решение Кремля", — отмечает эксперт. Проблема только одна: в России не готовы отказаться от монополии "Газпрома", которая приносит немалые дивиденды акционерам.

Найти выход из "газового кольца"

Россия завершила создание так называемого" «газового кольца" вокруг Украины. Речь о газопроводах "Турецкий поток", "Голубой поток", "Балканский" и "Северный". После запуска СП-2 Российская Федерация сможет оперативно перекидывать поставки газа по "Южному" и "Северному" потокам. И это будет выражаться в политике газового шантажа, что представляет угрозу для Украины. Поэтому, по словам Игоря Тышкевича, эксперта программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего, Украине нужно развивать формат Люблинского треугольника. То есть, найти компромиссы и выйти из конфликтов со странами Трехморья (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, Хорватия, Австрия, Словения, Болгария и Румыния). В первую очередь, на венгерском и румынском направлениях.

[ + – ] Россия завершила создание вокруг Украины так называемого "газового кольца" Фото: Коллаж Фокуса

"У нас есть провалы в отношениях с Германией и США, но остается группа государств, которая является выразителем американских интересов. Для нас критично важно максимально улучшить с ними отношения", — пояснил Фокусу Игорь Тышкевич.

Так как история с СП-2 показала, что политические интересы стран могут меняться, а вопросы экономической выгоды остаются в приоритете, украинская ГТС должна не только надеяться на гарантии безопасности от европейских партнеров, но и стать коммерчески привлекательной.

"Мы будем выгодными, если будем предлагать европейским партнерам конкретную альтернативу вместо того, чтобы продолжать говорить исключительно о защите европейских ценностей", — продолжает Игорь Тышкевич. И добавляет: есть еще два года до момента практического запуска СП-2.

"Наши программы через два года должны стать важными и незаменимыми для европейских партнеров. И должны финансироваться из этих самых средств (миллиард долларов в Соглашении. — Фокус)", — считает Тышкевич.

Эксперт уверен: ЕС работает и с аравийскими нефтедобывающими монархиями, которые не разделяют принципы либеральной демократии, но с которыми выгодно сотрудничать. Так что Украина должна не только говорить западным партнерам, что мы близки с ними по духу, но и показывать, что с Украиной выгодно работать. Для этого нужно разработать собственные программы по долгосрочному использованию подземных газовых хранилищ, реформам энергетического сектора, водородной энергетике, которая является приоритетной для ЕС.

Так или иначе, но время еще не упущено, и существенными дипломатическими усилиями Украина сможет получить те условия по газовому транзиту, которые выгодны именно ей. Эксперты в один голос твердят: политикам нужно срочно составить реализуемый план по дипломатической работе. По мнению Александра Харченко, сейчас Украине важно инициировать активные переговоры с Европой и США (естественно, о переговорах с Россией речь не идет).

"Есть много инструментов, есть МИД, правительство, можно назначить уполномоченного по энерговопросам. Важно, чтобы было ответственное лицо. В соглашении европейцев по СП-2 есть фраза, что в ФРГ будет специальный уполномоченный с офисом и бюджетом, который будет вести переговоры с РФ о продолжении транзита через Украину после 2024 года. И Украине тоже нужно, чтобы конкретные люди были ответственны на будущее нашего газового транзита", — говорит Харченко.