Росія має намір пустити газ по "Північному потоку-2" вже в наступному місяці, — ЗМІ (відео)
У "Газпромі" хочуть запустити першу магістраль трубопроводу 1-го жовтня. Друга зможе заробити через два місяці.
По "Північному потоку-2" почнуть транспортувати газ з Росії до Німеччини починаючи з 1 жовтня. Про це повідомляє видання Bloomberg.
Зазначається, що з наступного місяця газ буде поставлятися за допомогою однієї магістралі, другу можуть запустити приблизно через три місяці.
Що стосується надходження газу з "Північного потоку-2" в європейську газотранспортну систему, то дата його старту буде залежати від німецького регулятора.
Як відомо, трубопровід потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік бере свій початок на компресорній станції в Ленінградській області. Закінчується "Північний потік-2" на балтійському узбережжі у ФРН.
Будівництво першої нитки трубопроводу завершилось у червні, другої — у вересні.
Наразі російський "Газпром" самостійно добудовує проект, оскільки швейцарська компанія, яка виконувала роботи з укладання, потрапила під американські санкції і зупинила роботи.
Примітно, що 6 вересня на борту трубоукладальної баржі "Фортуна" була підготовлена до укладання остання труба другої нитки газопроводу "Північний потік-2", що отримала номер 200 858. Її занурять у територіальних водах Німеччини на дні Балтійського моря.
Раніше Фокус писав, чому Україні не потрібна компенсація, запропонована США та Німеччиною за "Північний потік-2".