На дно моря покладена остання труба газопроводу "Північний потік — 2"

За словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, газопровід почне працювати найближчими днями.

На борту трубоукладальної баржі "Фортуна" підготовлена до укладання остання труба другої нитки газопроводу "Північний потік — 2", що отримала номер 200 858. Вона буде занурена на дно Балтійського моря в німецьких водах, повідомила 6 серпня компанія Nord Stream 2 AG, оператор будівництва газопроводу .

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Після закінчення прокладки труб буде зістиковано німецьку і датську секції газопроводу, потім перейдуть до пусконалагодження.

У Nord Stream повідомили, що мають намір ввести газопровід в експлуатацію до кінця поточного року.

Це не завадило міністру закордонних справи Сергію Лаврову заявити, що газопровід "добудований буде через кілька днів, працювати почне".

2 вересня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер говорив, що перші поставки газу по "Північному потоку — 2" можуть бути зроблені в опалювальному сезоні поточного року.

Днями глава "Нафтогазу України" Юрій Вітренко в телеефірі пояснював, що завершення будівництва газопроводу не означає автоматичного початку його роботи. Для вирішення комерційної експлуатації газопровід повинен бути сертифікований як регуляторами Німеччини, так і ЄС. Поки така сертифікація має сумнівний вигляд, тому що "Північний потік — 2" не відповідає вимогам ЄС. Зокрема, власник газопроводу не повинен бути єдиним постачальником газу по ньому. Поки ж "Газпром" єдиний у цих двох особах.

За словами Вітренка, зараз боротьба розгортається саме за недопущення сертифікації газопроводу в нинішній конфігурації.

Раніше Фокус писав, чому Україні не потрібна компенсація, запропонована США та Німеччиною за "Північний потік — 2".

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