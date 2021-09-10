Росія добудувала "Північний потік-2"

Початок поставок газу в Європу з РФ планується з 1 жовтня — по першій нитці трубопроводу. Через кілька місяців планується запуск ще однієї.

Російський монополіст "Газпром" завершив будівництво трубопроводу "Північний потік-2". Про це вранці 10 вересня заявив голова правління компанії Олексій Міллер.

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Перші поставки газу з Росії до Німеччини, як очікується, почнуться вже з 1 жовтня, буде залучена одна з ниток трубопроводу. Друга нитка, як пишуть ЗМІ, буде залучена ще через кілька місяців.

Коли з Німеччини газ почне надходити в газотранспортну систему Європи, невідомо. Залежатиме це від німецьких регулювальних органів.

Свій початок "Північний потік-2" бере в Ленінградській області, а закінчується він на балтійському узбережжі Німеччини.

Будувати першу нитку ПП-2 закінчили в червні, другу — у вересні.

Після того, як на швейцарську компанію-підрядника США наклали санкції, "Газпром" самостійно завершував будівництво проекту.

Нагадаємо, що 6 вересня на борту трубоукладальної баржі "Фортуна" була підготовлена до укладання остання труба другої нитки газопроводу "Північний потік-2", що отримала номер 200 858. Вона буде занурена в територіальні води Німеччини на дні Балтійського моря.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський очікує зростання цін на газ після запуску "Північного потоку-2".